Denize kavuştu

Pandemi süresince denizin hayalini kuran Özge Borak, Avşa'dan bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Borak 'Söyleye söyleye oldurduk, çabamızı göz ardı etmeyelim tabii. Neşemden sual olunmaz. Deniz sevdamı bilenler bilir, benim için çok geç olsa da deniz sezonunu ailece açtık' dedi.Borak ayrıca bahçelerine kavun ekerken çektiği bir videoyu da şu notla paylaştı: 'Sebzeyi, meyveyi dalından koparıp yemek gibisi yok. Bugün de kışın babamın saksılarda yetiştirdiği kavunları ektim bahçeye.'