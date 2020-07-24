Güzel sunucu Burcu Esmersoy: Çekimler için döndüm’

Güzel sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün Etiler Voi adlı mekandaydı. Arkadaşlarıyla buluşan Esmersoy'un keyfi yerindeydi. Çıkışta gazetecilerle sohbet eden Esmersoy, işleri için Çeşme'den İstanbul'a döndüğünü söyledi. Esmersoy, "Çekimlerimiz vardı, onlar için geldim. Yeniden tatile gideceğim" dedi. Pandemi sürecinde dikkatli olduğunu söyleyen sunucu, "Tanımadığım insanların yanına gitmiyorum. Yakın ve güvendiğim arkadaşlarım ile buluşuyorum. Uzun süre tatil yapmamıştım, şimdi acısını çıkarıyorum" diye konuştu.