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ile ’nin boşanmasına sebep olan kişi mı? Sürpriz tatil ihaneti ortaya çıkardı!

Ünlü oyuncu ile 4 yıl önce nikah masasına oturduğu boşandı. Bir süre önce ayrılık kararı alan İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki, geçtiğimiz hafta anlaşmalı olarak yollarını ayırdı. İsmail Hacıoğlu’nun, ‘Çocuk’ dizisindeki rol arkadaşı ’la aşk yaşamaya başladığı iddia edildi. Magazin gündemine bomba gibi düşen haberin ardından gözler oyuncu Merve Çağıran’a çevrildi. İkilinin Bozburun’daki bir otelde tatil yaptığı ortaya çıktı. Sürpriz tatil, akıllara “Boşanmanın nedeni Merve Çağıran mı?” sorusunu getirdi. İşte gündeme bomba gibi düşen haberinin tüm detayları…

Giriş Tarihi: 24.7.2020 10:04 Son Güncelleme: 24.7.2020 10:12 ABONE OL
İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki’nin boşanmasına sebep olan kişi Merve Çağıran mı? Sürpriz tatil ihaneti ortaya çıkardı!

'yle 4 yıllık evliliğini noktalayan 'nun, "Çocuk" dizisindeki rol arkadaşı 'la aşk yaşadığı iddia edildi.

İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki’nin boşanmasına sebep olan kişi Merve Çağıran mı? Sürpriz tatil ihaneti ortaya çıkardı!

Hürriyet'in haberine göre; İkilinin Bozburun'daki bir otelde tatil yaptığı ortaya çıktı. Sürpriz tatil, akıllara "Boşanmanın nedeni mı?" sorusunu getirdi.

İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki’nin boşanmasına sebep olan kişi Merve Çağıran mı? Sürpriz tatil ihaneti ortaya çıkardı!

ile 'nin 4 yıllık evliliği 10 dakikada bitti. Bir süre önce ayrılık kararı alan çift, geçen geçtiğimiz cuma Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı olarak yollarını ayırdı.

İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki’nin boşanmasına sebep olan kişi Merve Çağıran mı? Sürpriz tatil ihaneti ortaya çıkardı!

3 yaşında Yemin adında bir kızları olan Hacıoğlu ve Kumarki, duruşma saatine kadar bir restoranda oturup bekledi. Duruşma salonuna beraber giren karı koca 10 dakika süren duruşmanın ardından adliyeden beraber ayrıldı.

İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki’nin boşanmasına sebep olan kişi Merve Çağıran mı? Sürpriz tatil ihaneti ortaya çıkardı!

ANNE BABA OLARAK YAN YANAYIZ

, iddialarının ardından "Ne kadar kaos, karanlık ve kan seviyorsunuz. İddia adı altında hiç kimseyi itham edemezsiniz.

İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki’nin boşanmasına sebep olan kişi Merve Çağıran mı? Sürpriz tatil ihaneti ortaya çıkardı!

ile ben Hacıoğlu, anne ve babayız. Karı koca olmaktan öte ve kızımızın mutluluğu bizim şahsi mutluluğumuzun çok üstünde öneme sahiptir.

İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki’nin boşanmasına sebep olan kişi Merve Çağıran mı? Sürpriz tatil ihaneti ortaya çıkardı!

Biz karı koca olarak ayrılsak da anne baba olarak her zaman yan yanayız ve yan yana olacağız" demişti.

İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki’nin boşanmasına sebep olan kişi Merve Çağıran mı? Sürpriz tatil ihaneti ortaya çıkardı!

BİR SÜRE DAHA AYNI EVDE

Boşandıktan sonra da Hacıoğlu soyadını kullanmaya devam eden Kumarki'nin bir süre daha kızları için eski eşiyle aynı evi paylaşacağı öğrenildi.

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İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki’nin boşanmasına sebep olan kişi Merve Çağıran mı? Sürpriz tatil ihaneti ortaya çıkardı!
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