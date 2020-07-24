Haberler Günaydın Haberleri SON DAKİKA | Magazin gündemine Şeyma Subaşı düştü...Şeyma Subaşı ile Mehmet Germiyanlıgil aşk mı yaşıyor?

| Magazin gündemine düştü...Şeyma Subaşı ile aşk mı yaşıyor?

ile boşandıktan sonra ile aşk yaşayan hakkında haberi geldi. Bir süredir Bodrum ve Çeşme'de tatil yapan Subaşı, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile kafaları karıştırdı. İtalyan DJ Guido Senia'nın ülkesine dönmesinin ardından Şeyma Subaşı, ile story paylaşıp "My love" yazınca ortalık karıştı. Aynı anda Guido Senia ise bir kadınla paylaşım yapınca sosyal medyanın diline düştüler. İşte Şeyma Subaşı'dan son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 24.7.2020 08:57 Son Güncelleme: 24.7.2020 08:57 ABONE OL
Magazin gündemine bomba gibi düşen son dakika haberi | Şeyma Subaşı ile Mehmet Germiyanlıgil aşk mı yaşıyor?

Sosyal medyanın en konuşulan isimleri arasında yer alan 'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı. Elif Dürüst'ün eski eşi ile kalp emojisi ile paylaşım yapması aralarındaki aşk dedikodularını güçlendirirken daha önceleri de baş başa yemek yerken görüntülenmişlerdi. İşte Şeyma Subaşı'dan gelişmeleri..

ŞEYMA SUBAŞI İLE MEHMET GERMİYANLIGİL AŞK MI YAŞIYOR?

Şeyma Subaşı'nın Mehmet Germiyanlıgil ile yaptığı kalp emojili paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Aşk mı yaşıyorlar sorusu akıllara gelirken o sıralarda Subaşı'nın İtalyan sevgilisi 'nın bir kadınla paylaşım yapması gözlerden kaçmadı.

İşte son dakika gelişmeleri...

Magazin gündemine bomba gibi düşen son dakika haberi | Şeyma Subaşı ile Mehmet Germiyanlıgil aşk mı yaşıyor?

Geçtiğimiz günlerde üstsüz pozuyla dikkat çeken , ile boşandıktan sonra yaklaşık iki yıldır İtalyan DJ ile aşk yaşıyordu. Karantina dönemini Senia ile birlikte geçiren Subaşı, yeni normalleşme sürecinde soluğu tatilde aldı. Guido ise ülkesine döndü. O dönem çıkan 'Ayrıldılar' iddialarını yalanlayan Subaşı, dün yaptığı Instagram paylaşımı ile kafaları karıştırdı.

Magazin gündemine bomba gibi düşen son dakika haberi | Şeyma Subaşı ile Mehmet Germiyanlıgil aşk mı yaşıyor?

MEHMET GERMİYANLIGİL İLE YEMEK YEMİŞTİ

Elif Dürüst'ün eski eşi ile kalpli bir paylaşım yapan Subaşı, fotoğrafa 'My love' yazdı. Bu paylaşım sonrası ise, geçen şubat ayında çıkan 'Sevgili' iddiaları da yeniden gündeme geldi. O dönem Subaşı, Germiyanlıgil ile başbaşa yemek yerken görüntülenmişti.

Aynı saatlerde 'nın da bir kadınla paylaşım yapması gözlerden kaçmadı.

KAYNAK: MYNET

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Magazin gündemine Şeyma Subaşı düştü...Şeyma Subaşı ile Mehmet Germiyanlıgil aşk mı yaşıyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA