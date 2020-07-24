SON DAKİKA | Magazin gündemine Şeyma Subaşı düştü...Şeyma Subaşı ile Mehmet Germiyanlıgil aşk mı yaşıyor?

Sosyal medyanın en konuşulan isimleri arasında yer alan Şeyma Subaşı'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı. Elif Dürüst'ün eski eşi Mehmet Germiyanlıgil ile kalp emojisi ile paylaşım yapması aralarındaki aşk dedikodularını güçlendirirken daha önceleri de baş başa yemek yerken görüntülenmişlerdi. İşte Şeyma Subaşı'dan son dakika gelişmeleri..

ŞEYMA SUBAŞI İLE MEHMET GERMİYANLIGİL AŞK MI YAŞIYOR?

Şeyma Subaşı'nın Mehmet Germiyanlıgil ile yaptığı kalp emojili paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Aşk mı yaşıyorlar sorusu akıllara gelirken o sıralarda Subaşı'nın İtalyan sevgilisi Guido Senia'nın bir kadınla paylaşım yapması gözlerden kaçmadı.

İşte son dakika gelişmeleri...