SON DAKİKA | Magazin gündemine Şeyma Subaşı düştü...Şeyma Subaşı ile Mehmet Germiyanlıgil aşk mı yaşıyor?

Sosyal medyanın en konuşulan isimleri arasında yer alan Şeyma Subaşı'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı. Elif Dürüst'ün eski eşi Mehmet Germiyanlıgil ile kalp emojisi ile paylaşım yapması aralarındaki aşk dedikodularını güçlendirirken daha önceleri de baş başa yemek yerken görüntülenmişlerdi. İşte Şeyma Subaşı'dan son dakika gelişmeleri..
Şeyma Subaşı'nın Mehmet Germiyanlıgil ile yaptığı kalp emojili paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Aşk mı yaşıyorlar sorusu akıllara gelirken o sıralarda Subaşı'nın İtalyan sevgilisi Guido Senia'nın bir kadınla paylaşım yapması gözlerden kaçmadı.
İşte son dakika gelişmeleri...
Geçtiğimiz günlerde üstsüz pozuyla dikkat çeken Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra yaklaşık iki yıldır İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşıyordu. Karantina dönemini Senia ile birlikte geçiren Subaşı, yeni normalleşme sürecinde soluğu tatilde aldı. Guido ise ülkesine döndü. O dönem çıkan 'Ayrıldılar' iddialarını yalanlayan Subaşı, dün yaptığı Instagram paylaşımı ile kafaları karıştırdı.
MEHMET GERMİYANLIGİL İLE YEMEK YEMİŞTİ
Elif Dürüst'ün eski eşi Mehmet Germiyanlıgil ile kalpli bir paylaşım yapan Subaşı, fotoğrafa 'My love' yazdı. Bu paylaşım sonrası ise, geçen şubat ayında çıkan 'Sevgili' iddiaları da yeniden gündeme geldi. O dönem Subaşı, Germiyanlıgil ile başbaşa yemek yerken görüntülenmişti.
Aynı saatlerde Guido Senia'nın da bir kadınla paylaşım yapması gözlerden kaçmadı.
KAYNAK: MYNET