MasterChef'ten son dakika diskalifiye şoku | MasterChef yarışmacısının diskalifiye iddiası gündeme oturdu!

MasterChef yeni bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Mehmet Şef'in bir yarışmacıya "4 sefer görüntülere baktık, buradan gidebilirsin" dediği görülüyor. Bu da izleyenlerin bir yarışmacının diskalifiye olabileceğini düşündüklerini akıllara getiriyor. Peki; MasterChef'te kim, neden diskalifiye oldu? İşte son dakika gelişmeleri...

MASTERCHEF'TE DİSKALİFİYE ŞOKU! DİSKALİFİYE İDDİASI GÜNDEME OTURDU!

MasterChef yeni bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı. Fragmanda bir yarışmaya Mehmet Şef'in tepki gösterdiği ve "4 sefer görüntülere baktık, buradan gidebilirsin" dediği görülüyor. Bu görüntülerden sonra bir yarışmacının diskalifiye olduğu iddiası gündeme oturdu.

İşte MasterChef'ten son dakika detaylar...