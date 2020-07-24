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'ten diskalifiye şoku | MasterChef yarışmacısının diskalifiye iddiası gündeme oturdu!

haberler...Ekranların sevilen yemek yarışması 2020 yeni sezona hızlı bir başlangıç yaptı. Her bölümü olay olan yarışmanın 8.bölüm fragmanı da yayınlandı. Yarışmacılar eleme etabını geçip düello heyecanı yaşayacak. En güzel ve lezzetli yemeklerini servis etmek için verilen sürede yemeklerini tamamlamak isteyen yarışmacılar arasından bir kişinin diskalifiye olduğu fragmanda görülüyor. 'in bir yarışmacıya "Buradan gidebilirsin" dediği tanıtım fragmanında yer alıyor. İşte MasterChef'te diskalifiye şoku ve son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 24.7.2020 12:10 ABONE OL
MasterChef'ten son dakika diskalifiye şoku | MasterChef yarışmacısının diskalifiye iddiası gündeme oturdu!

yeni bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında 'in bir yarışmacıya "4 sefer görüntülere baktık, buradan gidebilirsin" dediği görülüyor. Bu da izleyenlerin bir yarışmacının diskalifiye olabileceğini düşündüklerini akıllara getiriyor. Peki; MasterChef'te kim, neden diskalifiye oldu? İşte gelişmeleri...

MASTERCHEF'TE DİSKALİFİYE ŞOKU! DİSKALİFİYE İDDİASI GÜNDEME OTURDU!

MasterChef yeni bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı. Fragmanda bir yarışmaya Mehmet Şef'in tepki gösterdiği ve "4 sefer görüntülere baktık, buradan gidebilirsin" dediği görülüyor. Bu görüntülerden sonra bir yarışmacının diskalifiye olduğu iddiası gündeme oturdu.

İşte MasterChef'ten son dakika detaylar...

MasterChef'ten son dakika diskalifiye şoku | MasterChef yarışmacısının diskalifiye iddiası gündeme oturdu!

Türkiye 2020'nin yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Eleme etabına katılan birçok yarışmacının zorlu sınavlardan geçtiği MasterChef Türkiye'de düello heyecanı yaşanacak.

Birbirinden iddialı yarışmacıların kozlarını paylaştığı düellolar nefes keserken yarışmada bir kişinin diskalifiye olduğu da fragmana yansıdı.

MasterChef'ten son dakika diskalifiye şoku | MasterChef yarışmacısının diskalifiye iddiası gündeme oturdu!

Fragmanda jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın bir yaşınmacıya "4 sefer görüntülere baktık buradan gidebilirsin" dediği görülüyor.

Bu fragman sosyal medyada programı izleyenleri merak ettirdi. Görüntülerde 'ün gösterilmesi akıllara o ismi getirse de herkes kimin diskalifiye edilmiş olacağı konusunda farklı fikirlere sahip...

KAYNAK: MYNET

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MasterChef'ten son dakika diskalifiye şoku | MasterChef yarışmacısının diskalifiye iddiası gündeme oturdu!
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