Mel Gibson’un koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı

Mel Gibson'ın ABD'nin Los Angeles kentinde bir klinikte gizli bir şekilde koronavirüs tedavisi gördüğü ve daha sonra iyileştiği ortaya çıktı. Ünlü aktör adına yapılan açıklamada, oyuncunun Remdesivir ile tedavi gördükten sonra iyileştiği ve o zamandan beridir birçok kez test yaptırdığı ifade edildi. Gibson'un koronavirüs test sonuçlarının tedaviden sonra sürekli negatif çıktığı vurgulandı.

BRAVEHEART'I HEM OYNADI HEM YÖNETTİ

Mel Gibson, ünlü film serisi 'Mad Max' ile bütün dünyada tanınmış ve daha sonra sayısız Hollywood filminde rol almıştı. 'Cehennem Silahı' film serisiyle de ününe ün katan Gibson, hem yönettiği hem de başrolünü oynadığı 'Braveheart' filmiyle çok sayıda Oscar ve Altın Küre ödülü almıştı. Gibson'ın, 'İsa'nın Çilesi' filmi tepkilere yol açmış, film bazı sinemalarda yasaklanmıştı.

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