Otostop yapan uyuşturucu tacirlerine dikkat!

Günümün en az dokuz saatini Bodrum'da arabayla haber peşinde geçirirken ilginç olaylara da tanık oluyorum. Tatil beldesinde özellikle son 15 gündür uyuşturucu tacirliği yapan otostopçular ve lüks araçlar içinde Bodrum sokaklarında turlayan şık giyimli seyyar satıcılar türedi. Yollarda zor durumda kalmış gibi duran, bir araca binmek için el kaldıran gizemli otostopçular, kendilerine yardımcı olan araç sahiplerine yaptıkları iyilik karşılığında uyuşturucu madde ikram etmek istiyor. Tacirler, "Para istemiyorum, lütfen kabul et ve benimle gel" diyerek ısrarcı bir tutup sergileyip araçlarına bindikleri kişileri ıssız yerlere götürmek istiyorlar.

Bu otostopçuların yanı sıra lüks araçlarıyla seyir halinde olan şık giyimli insanlar da Bodrum sokaklarında cirit atmaya başladı. "İlgilenmek isterseniz, araçta lüks ürünler var" diyerek seyyar satıcılığa soyunan bazı kişiler, lüks ürün ve aksesuvarların sahtelerini ucuz fiyatlara satıyor. Bu tehlikeli insanlara karşı 'Aman dikkat' diyerek halkı ve tatilcileri uyarmak istiyorum.

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