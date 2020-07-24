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ile ayrılık iddiaları sonrasında böyle görüntülendi! Galoşlarını çıkarmayı unuttu...

ile yaşadığı aşkla bir süredir magazin gündeminden düşmeyen ve haklarında ayrılık iddiaları bulunan , önceki gün Nişantaşı'ndaki bir sağlık kliniğinden çıkarken objektiflere yansıdı. Cem Yılmaz, klinikte kullanıp çıkarmayı unuttuğu galoşlarıyla dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 24.7.2020 20:03 Son Güncelleme: 24.7.2020 20:05 ABONE OL
Serenay Sarıkaya ile ayrılık iddiaları sonrasında Cem Yılmaz böyle görüntülendi! Galoşlarını çıkarmayı unuttu...

Son dakika magazin haberleri... Doktor kontrolü sonrası sıkışan trafikte ilerleyen minibüsüne doğru ağır adımlarla yürüyen , klinikte kullanıp çıkarmayı unuttuğu galoşlarıyla dikkat çekti

Serenay Sarıkaya ile ayrılık iddiaları sonrasında Cem Yılmaz böyle görüntülendi! Galoşlarını çıkarmayı unuttu...

SERENAY SARIKAYA SORULARINA YANIT YOK

Basın mensuplarının yakın markajından kaçamayan komedyen, son dönemde sevgilisi ile ayrılıp ayrılmadığı sorularını duymazdan geldi.

Serenay Sarıkaya ile ayrılık iddiaları sonrasında Cem Yılmaz böyle görüntülendi! Galoşlarını çıkarmayı unuttu...

Ağzını bıçak açmayan Yılmaz'ın, basın mensuplarının soruları karşısında sadece tebessüm etmesi gözlerden kaçmadı. (Cadde)

Serenay Sarıkaya ile ayrılık iddiaları sonrasında Cem Yılmaz böyle görüntülendi! Galoşlarını çıkarmayı unuttu...

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Serenay Sarıkaya ile ayrılık iddiaları sonrasında Cem Yılmaz böyle görüntülendi! Galoşlarını çıkarmayı unuttu...

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Serenay Sarıkaya ile ayrılık iddiaları sonrasında Cem Yılmaz böyle görüntülendi! Galoşlarını çıkarmayı unuttu...
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