Serenay Sarıkaya ile ayrılık iddiaları sonrasında Cem Yılmaz böyle görüntülendi! Galoşlarını çıkarmayı unuttu...

Son dakika magazin haberleri... Doktor kontrolü sonrası sıkışan trafikte ilerleyen minibüsüne doğru ağır adımlarla yürüyen Cem Yılmaz, klinikte kullanıp çıkarmayı unuttuğu galoşlarıyla dikkat çekti
SERENAY SARIKAYA SORULARINA YANIT YOK
Basın mensuplarının yakın markajından kaçamayan komedyen, son dönemde sevgilisi Serenay Sarıkaya ile ayrılıp ayrılmadığı sorularını duymazdan geldi.
Ağzını bıçak açmayan Yılmaz'ın, basın mensuplarının soruları karşısında sadece tebessüm etmesi gözlerden kaçmadı. (Cadde)
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