Survivor Ardahan'dan Barış Murat Yağcı hakkında son dakika açıklamaları... Cemal Can'ın yanında...

İLGİNÇ TUVALET DETAYI

Şener'in 'Barış eleştirilemez mi' sorusuna "Eleştirmesen olmaz. Onu tanımayan insanlar eleştirilemez kıvamına getirdi. Barış bana ben Barış'a alınmadık. Ona hitap eden kitle hep dar baktı" dedi.

Ardahan kız arkadaşın var mı sorusuna ise "Lafı uzatıyorum olmadığını söyleyim... Boştayım. Beni hak eden biri olsun. İYi ki gittiğimde sevgilim yoktu kafayı yerdim" dedi.

Ardahan 'tuvaletini yaparken kimse görüyor mu' sorusuna ise "Gören oluyor tabii. Bir bakıyorum ordan biri geçiyor. Ama alıştık. Bir ara oturuyorum çalılıkların arasında bir baktım Barış var ama umursamıyorsun."

KAYNAK: MYNET