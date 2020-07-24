Survivor 2020 Şampiyonu Cemal Can, Danla Bilic ve Şeyma Subaşı bir araya geldi! Ortaya bu görüntüler çıktı

Survivor 2020 Ünlüler ve Gönüllüler yarışması ile adından söz ettiren ve şampiyon olmayı başaran Cemal Can Canseven, programın ardından yaz tatilinin keyfini çıkarmaya başladı. Annesi, babası ve ablası ile İzmir'de zaman geçiren Cemal Can, ardından yakın arkadaşı Danla Bilic'in yanına Çeşme'ye gitti.
İkili, eğlendikleri anları sosyal medya hesapları üzerinden paylaşmayı ihmal etmezken sürpriz bir ismi de ziyaret ettiler.
Cemal Can ve Danla Bilic, Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı ve kızı Melisa'yı görmeye gittiler.
Cemal Can, Danla Bilic ve Şeyma Subaşı Melisa'nın gösterdiği videoyla oynamaya çalışırken görüntülendi.
Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven ve yakın arkadaşı Danla Bilic, Çeşme'de Şeyma Subaşı ile buluştu | Video