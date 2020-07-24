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Survivor 2020 Şampiyonu Cemal Can, Danla Bilic ve bir araya geldi! Ortaya bu görüntüler çıktı

Survivor 2020 yarışması ile adından söz ettiren ve şampiyonluğa ulaşan Cemal Can Canseven ve yakın dostu Danla Bilic, yaz tatilinin keyfini çıkartmak için Çeşme'ye gitti. Ünlü ikili, daha sonra sürpriz bir ismi ziyaret etti. Cemal Can ve Danla Bilic daha sonra soluğu, Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve kızı Melisa'nın yanında aldı. Şeyma Subaşı, o anları sosyal medya hesabından paylaşırken görüntüler sosyal medyada da oldukça konuşuldu.

Giriş Tarihi: 24.7.2020 19:36 Son Güncelleme: 24.7.2020 19:37 ABONE OL
Survivor 2020 Şampiyonu Cemal Can, Danla Bilic ve Şeyma Subaşı bir araya geldi! Ortaya bu görüntüler çıktı

Survivor 2020 Ünlüler ve Gönüllüler yarışması ile adından söz ettiren ve şampiyon olmayı başaran Cemal Can Canseven, programın ardından yaz tatilinin keyfini çıkarmaya başladı. Annesi, babası ve ablası ile İzmir'de zaman geçiren Cemal Can, ardından yakın arkadaşı Danla Bilic'in yanına Çeşme'ye gitti.

Survivor 2020 Şampiyonu Cemal Can, Danla Bilic ve Şeyma Subaşı bir araya geldi! Ortaya bu görüntüler çıktı

İkili, eğlendikleri anları sosyal medya hesapları üzerinden paylaşmayı ihmal etmezken sürpriz bir ismi de ziyaret ettiler.

Survivor 2020 Şampiyonu Cemal Can, Danla Bilic ve Şeyma Subaşı bir araya geldi! Ortaya bu görüntüler çıktı

Cemal Can ve Danla Bilic, Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve kızı Melisa'yı görmeye gittiler.

Survivor 2020 Şampiyonu Cemal Can, Danla Bilic ve Şeyma Subaşı bir araya geldi! Ortaya bu görüntüler çıktı

Cemal Can, Danla Bilic ve Melisa'nın gösterdiği videoyla oynamaya çalışırken görüntülendi.

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven ve yakın arkadaşı Danla Bilic, Çeşme'de Şeyma Subaşı ile buluştu | Video

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Survivor 2020 Şampiyonu Cemal Can, Danla Bilic ve Şeyma Subaşı bir araya geldi! Ortaya bu görüntüler çıktı
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