Survivor 2020 Şampiyonu Cemal Can, Danla Bilic ve Şeyma Subaşı bir araya geldi! Ortaya bu görüntüler çıktı

Survivor 2020 Ünlüler ve Gönüllüler yarışması ile adından söz ettiren ve şampiyon olmayı başaran Cemal Can Canseven, programın ardından yaz tatilinin keyfini çıkarmaya başladı. Annesi, babası ve ablası ile İzmir'de zaman geçiren Cemal Can, ardından yakın arkadaşı Danla Bilic'in yanına Çeşme'ye gitti.