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Afrikalı garsonlardan Coffin dance

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Giriş Tarihi: 25.7.2020 ABONE OL
Afrikalı garsonlardan Coffin dance
Bodrum'un popüler yerlerinden Yalıkavak'taki Afrika esintilerinden yola çıkarak dizayn edilen Mamba Beach, önceki gün düzenlediği happy hour partisi ile misafirlerine unutulmaz dakikalar yaşattı. Türkiye'nin ilk kadın DJ Duo grubu Cielo'nun canlı performansı ile gerçekleşen partide, eğlence doruğa çıktı. Hareketli yaz parçaları ile kendini müziğin ritmine kaptıran gençler, dansları ile eğlenceye ortak oldu. Bu arada plajda smokin giyen Afrikalı garsonlar dikkat çekti. Son yılların popüler dansı olan Coffin Dance ile omuzlarında taşıdıkları kayıkla sunum yapan garsonlar, büyük ilgi gördü.
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Afrikalı garsonlardan Coffin dance
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