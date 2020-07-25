Feryal Gülman: O görüntüler yedi yıl önce yaşadığım acımı tazeledi

Kemal Gülman'ın geçtiğimiz günlerde kendisinden 58 yaş küçük olan avukat Eda Cideli ile bir yatta görüntülenmesinin ardından, eşi Feryal Gülman bir açıklamada bulundu.Yedi yıldır eşiyle boşanma süreçlerinin sancılı şekilde devam ettiğini belirten Gülman, şöyle konuştu: "Aile değerlerimizin kabul edemeyeceği, evlatlarımızın dahi görmesini istemeyeceğimiz, şahsen onurumun kırıldığı görüntüler ortaya çıktı. Ne yazık ki bu görüntüler boşanmaya karar verdiğim süreçte yaşadığım acıları tazeledi, bir anne ve eş olarak yeniden ve derinden yaraladı. "17 yaşındaki evladıma rağmen, 22 yılı aşan evliliğimi bitirmemi zaruri kılan bu kararı almak tabii ki benim için de kolay olmadı" diyen Gülman şöyle devam etti: "Ama kadınlık gururum ve evladımı koruma hassasiyetim ile yüreğime sessizce akıttığım gözyaşlarıma sebep olan bu görüntülere siz sevgili dostlarımın, annelerin ve eşlerin de şahit olmasına ayrıca üzüldüm. Son günlerde kadına şiddetin bu kadar yaygınlaştığı toplumumuzda yaşadığımız manevi şiddetin de son bulmasını temenni ediyorum."