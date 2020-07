Gardıroplarda devrim var

Dışarı çıkmadığı zamanlarda nasıl göründüğüne pek dikkat etmeyenlerden misiniz, yoksa sokaktaki özeninizi ev halinde de gösterenlerden mi? Kendinizi hangi kategoriye dahil ederseniz edin, sosyal izolasyon her şey gibi giyinme alışkanlıklarımızı da değiştirdi. Artık evde ne giydiğimiz eskisinden çok daha önemli bir hale gelmeye başladı; özellikle de o gün sizi bekleyen görüntülü bir iş toplantısı varsa… Salaş bir ruhunuz varsa rahatlığınızdan ödün vermeden de bakımlı görünebilirsiniz. 'Şıklık benim için her yerde çok önemlidir, güzelliğimden taviz vermem' diyorsanız da, abartılı olmadan, çok fazla bakışları üzerinize çekmeden bunu başarabilirsiniz.evde konforunuzdan ödün vermemek, hem de bakımlı hissetmek istiyorsanız, görüntülü görüşmelerin belinizin üst kısmını göstermesini avantaja çevirebilirsiniz. Yani pijamanızı çıkarmanıza gerek olmayabilir. Eğer pijamanızın üst kısmı ütülü ve sokak modasına adapte edilebilecek bir tarzdaysa, büyük ama gösterişsiz bir küpe, hafif bir makyaj ve sıkı toplayabileceğiniz saçlarınızla durumu kurtarabilirsiniz.pijamayla özensiz hissedenler, iş konusunda motivasyon eksikliği yaşayanlar için ise; yıpranmamış eşofman altları ve taytlar uygun. Yani konforu elden bırakmayan parçalar. Eşofman altlarınızı sportif tişörtlerle, taytlarınızı ise uzun gömlekler ya da bluzlarla eşleştirebilirsiniz.çalışan, sürekli görüntülü toplantılara katılanlar arasında giyim konusundaki motivasyonları yüksek bir kesim var; online görüşmeler için siluetini baştan aşağı değiştirenler, makyajını bile ofise gidecekmiş gibi yapanlar... Tabii bu grubun ekran yansımaları, toplantıdaki diğer katılımcıların da enerjisini yükseltiyor, bir sonraki görüşmede daha özenli giyinmeleri için teşvik ediyor. Bu gruptakilerin potansiyel dezavantajı, karşı tarafa abartılı görünme ihtimali. Bunu bir risk unsuru olmaktan çıkarmak için takip edebileceğiniz bazı kurallar var. Giysilerinizde açık renkleri ya da pastel tonları tercih etmek, gösterişin dozunu dengeler. Kırmızı, fuşya ya da neonlardan kaçınmanızı tavsiye ederiz. Makyajınızda sizi doğal görünümünüzden uzaklaştırmayan ürünlere yönelmek, toplantı sırasında istenmeyen şekilde dikkat çekmenizi engeller.EVDEN çalışanlar için bol kesim ince triko pantolonlar da en az eşofman kadar rahat ve çok daha şık. Bu parçalara gardırobunuzda henüz şans vermediyseniz, bir tane edinmek için şu an ideal zaman. Kombinasyonu bir adım öteye taşımak istiyorsanız saç bandı ya da toka gibi aksesuarlardan da destek alabilirsiniz.