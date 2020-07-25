Öz ailesi yine karıştı: Mehmet Öz’ün kardeşi Fatma Seval Öz adliyelik oldu

Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz'ün kardeşi Fatma Seval Öz, annesine bakıcılık yapan kişiyle tartışınca adliyelik oldu. Tarafların birbirinden karşılıklı şikayetçi olması üzerine savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Fatma Seval Öz, bakıcı Hamail N. hakkında savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde; yurt dışında yaşamasına rağmen uzun zamandır Alzheimer ve astım hastası olan annesine bakmak için Türkiye'ye yerleştiğini ifade etti. Annesinin yanında yaşamaya başladığını söyleyen Fatma Seval Öz, diğer kardeşi Nazlım Öz'ün hoyratça davranışları nedeniyle annesinin vesayetine talip olduğunu belirtti. Seval Öz, annesinin yanında kalan bakıcı Hamail N.'nin de annesine yönelik sert ve baskıcı davranışlarına şahit olduğunu, yüksek sesle ve kaba şekilde konuşmasından dolayı kendisini uyardığını, ancak bakıcının bu davranışlarına devam ettiğini söyledi.Savcılık, olayla ilgili yürüttüğü soruşturma sonunda birbirlerinden karşılıklı şikayetçi olan Fatma Seval Öz ve Hamail N.'nin birbirlerine karşı soyut beyanlarının dışında somut herhangi bir delilin bulunmadığını belirtti. Dosya, atılı suçların işlendiğini gösterir delil olmadığından dolayı takipsizlikle sonuçlandırıldı.SEVAL Öz, kovmasına rağmen annesinin bakıcısının evde kalmaya çalıştığını, üstelik bazı odaların kapılarını kilitlediğini, annesinin kontrolü için eve döşediği kamera sistemiyle telefon kablolarına zarar verdiğini ifade etti.Fatma Seval Öz, şikayet dilekçesinde kız kardeşi Nazlım Öz'ü de suçladı: "Hoyrat davranışları nedeniyle annemin vesayetine talip oldum ama dosya derdest durumda."