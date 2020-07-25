Öz ailesi yine karıştı: Mehmet Öz’ün kardeşi Fatma Seval Öz adliyelik oldu

Annesinin yanında yaşamaya başladığını söyleyen Fatma Seval Öz, diğer kardeşi Nazlım Öz'ün hoyratça davranışları nedeniyle annesinin vesayetine talip olduğunu belirtti. Seval Öz, annesinin yanında kalan bakıcı Hamail N.'nin de annesine yönelik sert ve baskıcı davranışlarına şahit olduğunu, yüksek sesle ve kaba şekilde konuşmasından dolayı kendisini uyardığını, ancak bakıcının bu davranışlarına devam ettiğini söyledi.