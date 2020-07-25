Sosyal medya bu son dakika haberini konuşuyor: Duygu Özaslan'ın videosu ortaya çıktı! Ortalık karıştı!

Sosyal medya bu son dakika haberini konuşuyor! Magazin gündemine bomba gibi düşen Duygu Özaslan'ın videosu olay oldu. Bulumia nervoza olduğunu açıklayan ünlü fenomenin banyoda ağladığı ve kusamadığı için kendini kötü hissetiğine dair söylemlerin olduğu video trend oldu. İşte Duygu Özaslan'dan son dakika gelişmeleri...

DUYGU ÖZASLAN, GÜNDEME OTURDU!

Ünlü fenomen Duygu Özaslan son günlerde adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor. Bulumia nervoza olduğunu açıklamış, bikinili fotoğrafları ile gündem olmuştu. Ancak sosyal medyada dolaşan bir video gündeme oturdu.

İşte Duygu Özaslan'dan son gelişmeler...