Sosyal medya bu son dakika haberini konuşuyor: Duygu Özaslan'ın videosu ortaya çıktı! Ortalık karıştı!

Sosyal medya bu son dakika haberini konuşuyor! Magazin gündemine bomba gibi düşen Duygu Özaslan'ın videosu olay oldu. Bulumia nervoza olduğunu açıklayan ünlü fenomenin banyoda ağladığı ve kusamadığı için kendini kötü hissetiğine dair söylemlerin olduğu video trend oldu. İşte Duygu Özaslan'dan son dakika gelişmeleri...
Ünlü fenomen Duygu Özaslan son günlerde adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor. Bulumia nervoza olduğunu açıklamış, bikinili fotoğrafları ile gündem olmuştu. Ancak sosyal medyada dolaşan bir video gündeme oturdu.
İşte Duygu Özaslan'dan son gelişmeler...
Bulimia nervoza olan Duygu Özaslan: "Kusamadığım için kendimi çok kötü hissettiğim için çok kötü hissediyorum. Eating disorder'ımda bu kadar progress göstermişken şu an relapse girmek istemiyorum. Bunun bana yaşatılmasını istemezdim. Ünlü olmak, ne kadar çok isterdim."