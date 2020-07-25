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Sosyal medya bu haberini konuşuyor: 'ın videosu ortaya çıktı! Ortalık karıştı!

Geçtiğimiz günlerde olduğunu söyleyen hakkında haberleri gelmeye devam ediyor. Ünlü fenomenin ilk önce bikinili photoshopsuz fotoğrafları gündem olmuş ardından kendisinin yaptığı açıklama ile bulumia nervoza olduğu öğrenilmişti. Ancak sosyal medyada dolaşan bir video gündeme oturdu. Görüntülerde Duygu Özaslan'ın kendisi banyoda kusamadığını ve kötü hissettiğini dile getirirken ağladığı görülüyor. İşte magazin gündemine düşen Duygu Özaslan'dan son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 25.7.2020 08:11 Son Güncelleme: 25.7.2020 08:18 ABONE OL
Sosyal medya bu son dakika haberini konuşuyor: Duygu Özaslan'ın videosu ortaya çıktı! Ortalık karıştı!

Sosyal medya bu haberini konuşuyor! Magazin gündemine bomba gibi düşen 'ın videosu olay oldu. olduğunu açıklayan ünlü fenomenin banyoda ağladığı ve kusamadığı için kendini kötü hissetiğine dair söylemlerin olduğu video trend oldu. İşte Duygu Özaslan'dan son dakika gelişmeleri...

DUYGU ÖZASLAN, GÜNDEME OTURDU!

Ünlü fenomen Duygu Özaslan son günlerde adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor. Bulumia nervoza olduğunu açıklamış, bikinili fotoğrafları ile gündem olmuştu. Ancak sosyal medyada dolaşan bir video gündeme oturdu.

İşte Duygu Özaslan'dan son gelişmeler...

Sosyal medya bu son dakika haberini konuşuyor: Duygu Özaslan'ın videosu ortaya çıktı! Ortalık karıştı!

DUYGU ÖZASLAN'IN ÇOK KONUŞULAN VİDEOSUNUN DETAYLARI

Bulimia nervoza olan : "Kusamadığım için kendimi çok kötü hissettiğim için çok kötü hissediyorum. Eating disorder'ımda bu kadar progress göstermişken şu an relapse girmek istemiyorum. Bunun bana yaşatılmasını istemezdim. Ünlü olmak, ne kadar çok isterdim."

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Sosyal medya bu son dakika haberini konuşuyor: Duygu Özaslan'ın videosu ortaya çıktı! Ortalık karıştı!
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