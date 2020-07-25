Ünlü çiftten son dakika haberi: İzzet Özilhan, "beğeni" için eşi Yasemin Özilhan'dan özür diledi!

İzzet Özilhan'ın Ezgi Öcel isimli bir mankenin fotoğraflarını beğenmesinin ardından Yasemin Özilhan'ın sosyal medyadan eşini sildiği ortaya çıkmıştı. Edinilen son dakika bilgisine göre; İzzet Özilhan'ın eşinden özür dilediği ve açıklama yaptığı iddialar arasında yerini aldı.

İZZET ÖZİLHAN, EŞİNDEN ÖZÜR DİLEDİ!

Magazin camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden İzzet ve Yasemin Özilhan çifti arasındaki buzlar eridi. İzzet Özilhan'ın eşinden özür dilediği ve barıştıkları iddialar arasında yerini alırken Yasemin Özilhan ise eşini tekrardan takibe aldı.

İşte son dakika gelişmeleri...