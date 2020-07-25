Ünlü çiftten son dakika haberi: İzzet Özilhan, "beğeni" için eşi Yasemin Özilhan'dan özür diledi!

İzzet Özilhan'ın Ezgi Öcel isimli bir mankenin fotoğraflarını beğenmesinin ardından Yasemin Özilhan'ın sosyal medyadan eşini sildiği ortaya çıkmıştı. Edinilen son dakika bilgisine göre; İzzet Özilhan'ın eşinden özür dilediği ve açıklama yaptığı iddialar arasında yerini aldı.
Magazin camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden İzzet ve Yasemin Özilhan çifti arasındaki buzlar eridi. İzzet Özilhan'ın eşinden özür dilediği ve barıştıkları iddialar arasında yerini alırken Yasemin Özilhan ise eşini tekrardan takibe aldı.
İşte son dakika gelişmeleri...
Posta'nın haberine göre; Yasemin-İzzet Özilhan, Temmuz 2011'de nikah masasına oturmuştu. Çift 17 Temmuz'da evlilik yıldönümlerini kutlamış, Yasemin Özilhan, sosyal medya hesabında yer vediği fotoğrafın altına "Seninle birlikte nice yıllarımıza, iyi ki hayatımdasın" yazmıştı.
3 gün sonra ise manken Ezgi Öcel, İzzet Özilhan'ın kendi fotoğraflarına yaptığı beğenileri 'Yine başladı büyük fanım' notuyla açıklamıştı.
Boşanma yok
Yasemin Özilhan, Instagram'dan sildiği eşini yeniden ekledi. Sosyetik güzel, Ezgi Öcel'in paylaşımını arkadaşlarının vasıtasıyla öğrenmiş. Önce inanmayan, sonra şok olan Yasemin Özilhan çok üzülmüş, kırılmış ve kızmış.
Aile büyüklerinin de tekpi gösterdiği İzzet Özilhan, "Instagram'da gezerken keşfet kısmında karşıma çıktı" diyerek eşinden özür dilemiş. İddia edildiği gibi ortada boşanma durumu yokmuş.