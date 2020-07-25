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Ünlü çiftten haberi: , "beğeni" için eşi 'dan özür diledi!

Geçtiğimiz günlerde ile çifti arasında soğuk rüzgarlar estiği konuşulmuş ve edinilen bilgisine göre; İzzet Özilhan, isimli bir mankenin fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden beğenmişti. Bu durumun ardından sessizliğini koruyan çiftten yeni haber geldi. İzzet Özilhan'ın eşi Yasemin Özilhan'dan özür dilediği ve boşanma durumu olmadığı ortaya çıktı. İşte son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 25.7.2020 12:23 Son Güncelleme: 25.7.2020 12:36 ABONE OL
Ünlü çiftten son dakika haberi: İzzet Özilhan, beğeni için eşi Yasemin Özilhan'dan özür diledi!

'ın isimli bir mankenin fotoğraflarını beğenmesinin ardından 'ın sosyal medyadan eşini sildiği ortaya çıkmıştı. Edinilen bilgisine göre; İzzet Özilhan'ın eşinden özür dilediği ve açıklama yaptığı iddialar arasında yerini aldı.

İZZET ÖZİLHAN, EŞİNDEN ÖZÜR DİLEDİ!

Magazin camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden İzzet ve Yasemin Özilhan çifti arasındaki buzlar eridi. İzzet Özilhan'ın eşinden özür dilediği ve barıştıkları iddialar arasında yerini alırken Yasemin Özilhan ise eşini tekrardan takibe aldı.

İşte son dakika gelişmeleri...

Ünlü çiftten son dakika haberi: İzzet Özilhan, beğeni için eşi Yasemin Özilhan'dan özür diledi!

Posta'nın haberine göre; Yasemin-, Temmuz 2011'de nikah masasına oturmuştu. Çift 17 Temmuz'da evlilik yıldönümlerini kutlamış, , sosyal medya hesabında yer vediği fotoğrafın altına "Seninle birlikte nice yıllarımıza, iyi ki hayatımdasın" yazmıştı.

3 gün sonra ise manken , İzzet Özilhan'ın kendi fotoğraflarına yaptığı beğenileri 'Yine başladı büyük fanım' notuyla açıklamıştı.

Ünlü çiftten son dakika haberi: İzzet Özilhan, beğeni için eşi Yasemin Özilhan'dan özür diledi!

Boşanma yok

, Instagram'dan sildiği eşini yeniden ekledi. Sosyetik güzel, 'in paylaşımını arkadaşlarının vasıtasıyla öğrenmiş. Önce inanmayan, sonra şok olan Yasemin Özilhan çok üzülmüş, kırılmış ve kızmış.

Ünlü çiftten son dakika haberi: İzzet Özilhan, beğeni için eşi Yasemin Özilhan'dan özür diledi!

Aile büyüklerinin de tekpi gösterdiği , "Instagram'da gezerken keşfet kısmında karşıma çıktı" diyerek eşinden özür dilemiş. İddia edildiği gibi ortada boşanma durumu yokmuş.

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Ünlü çiftten son dakika haberi: İzzet Özilhan, "beğeni" için eşi Yasemin Özilhan'dan özür diledi!
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