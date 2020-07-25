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Ünlü iş adamı 58 yaş küçük sevgilisi ile tatilinde öpüşürken yakalanmıştı! o görüntülere isyan etti!

88 yaşındaki ünlü iş adamı , ’la boşanma davalarını yürüten avukatlardan ’ye gönlünü kaptırmıştı. Kemal Gülman, kendisinden 58 yaş küçük sevgilisi Eda Cideli ile tatiline çıkmıştı. Kemal Gülman, Bodrum'da 30 yaşındaki Eda Cideli ile bir yatta öpüşürken görüntülenmişti. Yedi yıldır eşiyle boşanma süreçlerinin sancılı şekilde devam ettiğini belirten Feryal Gülman, isyan etti. Feryal Gülman, Kemal Gülman ile Eda Cideli’nin o görüntüleri hakkında çapıcı bir açıklama yaptı…

Giriş Tarihi: 25.7.2020 10:01 Son Güncelleme: 25.7.2020 10:04 ABONE OL
Ünlü iş adamı Kemal Gülman 58 yaş küçük sevgilisi Eda Cideli ile Bodrum tatilinde öpüşürken yakalanmıştı! Feryal Gülman o görüntülere isyan etti!

'ın geçtiğimiz günlerde kendisinden 58 yaş küçük olan avukat ile bir yatta görüntülenmesinin ardından, eşi bir açıklamada bulundu.

Ünlü iş adamı Kemal Gülman 58 yaş küçük sevgilisi Eda Cideli ile Bodrum tatilinde öpüşürken yakalanmıştı! Feryal Gülman o görüntülere isyan etti!

'ONURUM KIRILDI'
Yedi yıldır eşiyle boşanma süreçlerinin sancılı şekilde devam ettiğini belirten Gülman, şöyle konuştu: "Aile değerlerimizin kabul edemeyeceği, evlatlarımızın dahi görmesini istemeyeceğimiz, şahsen onurumun kırıldığı görüntüler ortaya çıktı.

Ünlü iş adamı Kemal Gülman 58 yaş küçük sevgilisi Eda Cideli ile Bodrum tatilinde öpüşürken yakalanmıştı! Feryal Gülman o görüntülere isyan etti!

Ne yazık ki bu görüntüler boşanmaya karar verdiğim süreçte yaşadığım acıları tazeledi, bir anne ve eş olarak yeniden ve derinden yaraladı.

Ünlü iş adamı Kemal Gülman 58 yaş küçük sevgilisi Eda Cideli ile Bodrum tatilinde öpüşürken yakalanmıştı! Feryal Gülman o görüntülere isyan etti!

"17 yaşındaki evladıma rağmen, 22 yılı aşan evliliğimi bitirmemi zaruri kılan bu kararı almak tabii ki benim için de kolay olmadı" diyen Gülman şöyle devam etti:

Ünlü iş adamı Kemal Gülman 58 yaş küçük sevgilisi Eda Cideli ile Bodrum tatilinde öpüşürken yakalanmıştı! Feryal Gülman o görüntülere isyan etti!

"Ama kadınlık gururum ve evladımı koruma hassasiyetim ile yüreğime sessizce akıttığım gözyaşlarıma sebep olan bu görüntülere siz sevgili dostlarımın, annelerin ve eşlerin de şahit olmasına ayrıca üzüldüm.

Ünlü iş adamı Kemal Gülman 58 yaş küçük sevgilisi Eda Cideli ile Bodrum tatilinde öpüşürken yakalanmıştı! Feryal Gülman o görüntülere isyan etti!

Son günlerde kadına şiddetin bu kadar yaygınlaştığı toplumumuzda yaşadığımız manevi şiddetin de son bulmasını temenni ediyorum."

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Ünlü iş adamı Kemal Gülman 58 yaş küçük sevgilisi Eda Cideli ile Bodrum tatilinde öpüşürken yakalanmıştı! Feryal Gülman o görüntülere isyan etti!
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