5 milyonumu çarptılar

Ünlümodacı Tuvana Büyükçınar Demir ve eşi Selim Demir, yatırım amaçlı bir ev satın almak istedi. Bunun için Cengiz Güldamlası'yla görüşen çift, Sarıyer'de bulunan Derbent isimli projeden ev satışı için anlaştı. Ünlü çift, yaklaşık 5 milyon liralık ödeme yaptı. Ancak bir süre sonra projenin mahkeme kararıyla durdurulduğunu öğrenen çift, dolandırıldıklarını ileri sürerek şikayetçi oldu.Ünlü çift, savcılığa sundukları şikayet dilekçesinde projeyi hayata geçiren CO Gayrimenkul Yatırım İnşaat isimli şirketin, paraları iade etmemek için dolandırıcılık amacıyla fason bir şirket kurduğunu ileri sürdü. Demir Ailesi'nin yaptığı dolandırıcılık ihbarı sonrası, inşaat şirketinin sahibi Cengiz Güldamlası hakkında soruşturmabaşlatıldı.