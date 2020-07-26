Aleyna Tilki 'Şiddete maruz kaldınız mı?' sorusuna verdiği yanıt ile şoke etti! Aleyna Tilki: Düşündükçe içim yanıyor...

Son günlerde yaşanan ve sanat camiasını sarsan şiddet olaylarına sessiz kalmayan Aleyna Tilki muhabirlerin sorularına yanıt verdi. Genç popçu Aleyna Tilki önceki gün Bebek'te görüntülendi.
Aleyna Tilki "Siz hiç fiziksel veya sözlü şiddete uğradınız mı?" sorusuna verdiği yanıt ile kafaları karıştırdı. İşte Aleyna Tilki'nin şiddet açıklaması..
Karşısında gazetecileri gören Aleyna Tilki "Yeni bir proje için çalışıyorum çok heyecanlıyım size söylemek isterdim ama konuşamam. Proje açıklansın bol bol konuşacağız. " dedi.
Habertürk'ün haberine göre; son günlerde yaşanan şiddet olaylarına sessiz kalmayan Aleyna, "O kadar üzülüyorum ki düşündükçe içim yanıyor. Her zaman bu olayların son bulması için dua ediyorum" diyerek tepkisini dile getirdi.
Öte yandan gazetecilerin, "Siz hiç fiziksel veya sözlü şiddete uğradınız mı?" sorusuna Tilki, "Fiziksel değil ama sözlü bir şiddete maruz kalmış olabilirim" diyerek kafalarda soru işareti bıraktı.