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'Şiddete maruz kaldınız mı?' sorusuna verdiği yanıt ile şoke etti! Aleyna Tilki: Düşündükçe içim yanıyor...

Son günlerde yaşanan ve sanat camiasını sarsan olaylarına sessiz kalmayan muhabirlerin sorularına yanıt verdi. Genç popçu Aleyna Tilki önceki gün Bebek'te görüntülendi. Aleyna Tilki "Siz hiç fiziksel veya sözlü şiddete uğradınız mı?" sorusuna verdiği yanıt ile kafaları karıştırdı. İşte Aleyna Tilki'nin ..

Giriş Tarihi: 26.7.2020 17:51 Son Güncelleme: 26.7.2020 17:59 ABONE OL
Aleyna Tilki 'Şiddete maruz kaldınız mı?' sorusuna verdiği yanıt ile şoke etti! Aleyna Tilki: Düşündükçe içim yanıyor...

Son günlerde yaşanan ve sanat camiasını sarsan olaylarına sessiz kalmayan muhabirlerin sorularına yanıt verdi. Genç popçu Aleyna Tilki önceki gün Bebek'te görüntülendi.

Aleyna Tilki 'Şiddete maruz kaldınız mı?' sorusuna verdiği yanıt ile şoke etti! Aleyna Tilki: Düşündükçe içim yanıyor...

"Siz hiç fiziksel veya sözlü şiddete uğradınız mı?" sorusuna verdiği yanıt ile kafaları karıştırdı. İşte Aleyna Tilki'nin açıklaması..

Aleyna Tilki 'Şiddete maruz kaldınız mı?' sorusuna verdiği yanıt ile şoke etti! Aleyna Tilki: Düşündükçe içim yanıyor...

Karşısında gazetecileri gören "Yeni bir proje için çalışıyorum çok heyecanlıyım size söylemek isterdim ama konuşamam. Proje açıklansın bol bol konuşacağız. " dedi.

Aleyna Tilki 'Şiddete maruz kaldınız mı?' sorusuna verdiği yanıt ile şoke etti! Aleyna Tilki: Düşündükçe içim yanıyor...

Habertürk'ün haberine göre; son günlerde yaşanan olaylarına sessiz kalmayan Aleyna, "O kadar üzülüyorum ki düşündükçe içim yanıyor. Her zaman bu olayların son bulması için dua ediyorum" diyerek tepkisini dile getirdi.

Aleyna Tilki 'Şiddete maruz kaldınız mı?' sorusuna verdiği yanıt ile şoke etti! Aleyna Tilki: Düşündükçe içim yanıyor...

Öte yandan gazetecilerin, "Siz hiç fiziksel veya sözlü şiddete uğradınız mı?" sorusuna Tilki, "Fiziksel değil ama sözlü bir şiddete maruz kalmış olabilirim" diyerek kafalarda soru işareti bıraktı.

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Aleyna Tilki 'Şiddete maruz kaldınız mı?' sorusuna verdiği yanıt ile şoke etti! Aleyna Tilki: Düşündükçe içim yanıyor...
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