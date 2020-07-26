Bayram alışverişi için tüyolar

NAZLI KAYI EL İŞÇİLİĞİNE İLGİM BÜYÜK

2020 yaz sezonu trendlerinde en sevdiğim, el emeği tasarımlar oldu. Keten kumaşlar üzerindeki büyük danteller hoşuma gidiyor. Geçtiğimiz günlerde Cumt Gaia bir elbise, Zara'dan terlik, Prada'dan şapka aldım. Alessandra Rich, Cecile Bahnsen ve Anthony Vaccarello zaten vazgeçilmezim. Halhal ve her model şapka en sevdiğim aksesuvarlar. Ve tabii ki güneş gözlükleri. Yazın en rahat kullandıklarım ise mini elbiseler ve sandaletler.



GAMZE KEÇELİ KURTARICIM MİNİ ELBİSELER





GÖZÜME güzel gelen, bana yakışacağını düşündüğüm parçaları seçiyorum. Jacquemus büyük hasır çanta, Alessandra Rich mini elbise, Amina Muaddi şeffaf stiletto ve Van Cleef Arpels'in bilekliğini aldım. Hepsi uzun süre kullanacağım klasik parçalar. Saat her zaman vazgeçilmez aksesuvarım, onun dışında büyük küpeler ve altın kalın kolyeler de seviyorum. Yaz favorilerim ise jean şortlar ve mini elbiseler.



BUSE TERİM BAHÇEKAPILI BEYAZ BU YAZIN RENGİ





RENK olarak bej, sage, beyaz bu yazın en trend renkleri. Polo yakalar ve vatkalı tişörtleri çok görüyoruz. Şehir hayatında ceket bermuda takımlar benim favorim. Flip flop ayağımızdan çıkarmadığımıız sezonun hit parçası. Bu sezon en beğendiğim koleksiyon kesinlikle Etro'ya ait. Yaz aylarında hem uzun, hem kısa kolyeler takmayı, farklı şapkalar, gözlük askıları kullanmayı seviyorum.



ASLI ŞEN ZİNCİR KOLYELER FAVORİM





BEN geçen sene de olduğu gibi Helenistik, düzenli olmayan, hafif burgulu, tek kollu elbiseleri çok beğeniyorum. Bucket hat dedikleri şapkalar, farklı bir tarz sunmak için güzel alternatif. Oversize ceketler de trend, yaz olduğu için neon ve çarpıcı renklerde olabilir. Bottega Veneta'nın clutch çantaları yazın kurtarıcısı olduğu için gardırobuma girmişti aylar önce. Bu yaz da çokça göreceğimiz sarı oversize zincir kolye de ekledim. Zimmerman'ın çiçekli elbiselerini de çok seviyorum. Parmak arası terlikler de vazgeçilmezim.



ŞEKERSİZ KAHVESİZ OLMAZ





Kurban Bayramı'na sayılı günler kala herkesi bayram telaşı sardı. Evler köşe bucak temizleniyor, alışverişler yapılıyor, kurbanlıklar alınıyor, el öpmeye gelecek çocuklar için hediyelikler seçiliyor, ziyarete gelecekler için ikram edileceklerin listesi yapılıyor.

SOHBET EŞLİK EDER



Tüm ailenin bir araya geldiği bayramlarda, sofralar kurulur, kurban etinden yapılan yemekler, tatlılar sohbet eşliğinde yenir. Şeker ve kahve de, bayramların olmazsa olmaz ikramlıkları arasındadır. Ziyarete gelenlere rengarenk şekerler, çikolatalar, lokumlar ikram edilir. Hep birlikte yenen yemeğin ardından taze kahveyle hazırlanan bol köpüklü Türk kahvesi içilir. Kırk yıl hatırı olan, ister sade, ister şekerli kahvenin, böyle özel günlerde kıymeti daha fazladır.