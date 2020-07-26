Masterchef'ten son dakika: Mehmet şef oy kullanmayı reddetti... Masterchef yarışmasında yine bir ilk yaşandı!

Son dakika haberler… Masterchef yarışma programında geçtiğimiz gün üst tura geçmek için mücadele veren üç kişi Yakup Can Sıtacı, Batuhan Şendoğdu, Arem Yüce islim kebabı yemeği ile jüri üyelerinden en yüksek puanı almak için yarıştı. Ancak sıra puanlamaya geldiğinde Mehmet şef programda bir ilke imza attı ve oy kullanmadı. Masterchef programında yaşanan bu gelişme sonrası izleyenler adeta şaşkına döndü. İşte Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef'ten gelen son dakika haberinin detayları…
Geçtiğimiz hafta yayın hayatına başlayan yarışma programının yeni sezonunda yarışmacılar üçlü düellolarda mücadele vermeye devam ediyor. Üst tura atlayarak programın 16 yarışmacısından biri olmak için yarışan yarışmacılarda dün akşamki üçlü mücadelede ilginç bir olay yaşandı. Mehmet Şef oy kullanmayı reddetti…
MASTERCHEF'TE İPLER GERİLDİ!
Masterchef yarışmasında geçtiğimiz akşam yayınlanan 9. Bölümde üçlü düellolar tüm hızıyla devam etti. Yarışmanın bir üst turuna çıkabilmek için yarışmacılar "İslim kebabı" yemeğini en iyi şekilde jüri üyelerine sunabilmek için yarıştı.
Yakup Can Sıtacı, Batuhan Şendoğdu, Arem Yüce isimli yarışmacılar farklı tekniklerle yemeği yapabilmek adına mücadele verirken Mehmet Şef'in sözleri ile ortam gerildi. Hayatı boyunca hiç böyle teknikler kullanarak bu yemeği yapıldığını görmediğini ifade eden jüri üyelerinden Mehmet Şef bu duruma çok sinirlendi.
Mehmet Yalçınkaya ile beraber Somer şef ve Danilo şef yemek tadımlarını sırasıyla gerçekleştirirken karar aşamasında izleyenleri şaşkına çeviren bir gelişme yaşandı. Mehmet Şef bu üç yemek için oy kullanmak istemediğini açıkladı.
Yaşanan bu olay sonrası ise üç isimden üst tura çıkacak yarışmacıya Danilo ve Somer şef karar verdi. Yemeğinde kürdan unutan Yakupcan ve başarılı bir tabak çıkaramayan Batuhan yarışmaya veda ederken bir üst tura Arem geçti…