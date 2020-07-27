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Denyo cezası

’ün ekranda “Denyo” dediği öğretmen şikayetçi oldu. Sunucu iki yıl hapisle yargılandı ve 90 gün adli para cezasına çarptırıldı. İtiraz üzerine üst mahkeme “Ceza yetersiz” dedi

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 27.7.2020 ABONE OL
Denyo cezası
Gökçeada'da İngilizce öğretmenliği yapan G.U., erkek öğrencisinin saçına ceza olsun diye toka takmıştı. Olay Türkiye gündemine oturunca sunucu Seda Akgül, TV programında bu olayı yorumladı. Akgül, o öğretmen hakkında "Denyo, dengesiz" gibi sözler sarf etti. Öğretmen G.U. da savcılığa başvurarak Akgül'den şikayetçi oldu.

YENİDEN GÖRÜLECEK
Gökçeada Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı soruşturma sonucu Seda Akgül'e sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Mahkeme Akgül'ü 90 gün adli para cezasına çarptırdı. Karara itiraz edildi. Ağır Ceza Mahkemesi verilen cezanın yeterli olmadığını, müştekinin kamu görevlisi olduğunu belirtti. Dava yeniden görülecek.
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Denyo cezası
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