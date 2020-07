İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses hayatındaki en büyük pişmanlığını açıkladı! Yıllar sonra gelen itiraf

"EVLİLİK İÇİN ÇOK ACELEMİZ YOK"

Sanatçı Levent Dörter ile yaşadığı aşkla da sık sık gündeme gelen Dilan evlilik sorusuna ise "Evlenme planımız vardı, zaten her zaman var. Şu anda bir sürü aksilikler oluyor bu dönemde. Bir de korona virüs var. Açıkçası önümüzü göremiyoruz. Çok bir acelesi yok biz zaten şu an işimizde gücümüzde de hep böyle dostluk yapıyoruz birbirimize. Şu an aman bir an önce evlenelim gibi bir telaşımız yok" şeklinde konuştu.