Masterchef yarışmasında yine bir ilk yaşandı! Mehmet şef üçlü düelloda oy kullanmayı reddetti...

Son dakika haberler… Masterchef yarışma programında geçtiğimiz gün üst tura geçmek için mücadele veren üç kişi Yakup Can Sıtacı, Batuhan Şendoğdu, Arem Yüce islim kebabı yemeği ile jüri üyelerinden en yüksek puanı almak için yarıştı. Ancak sıra puanlamaya geldiğinde Mehmet şef programda bir ilke imza attı ve oy kullanmadı. Masterchef programında yaşanan bu gelişme sonrası izleyenler adeta şaşkına döndü. İşte Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef'ten gelen son dakika haberinin detayları…

MASTERCHEF'TE BİR İLK YAŞANDI! JÜRİ ÜYESİ OY KULLANMADI…

Geçtiğimiz hafta yayın hayatına başlayan yarışma programının yeni sezonunda yarışmacılar üçlü düellolarda mücadele vermeye devam ediyor. Üst tura atlayarak programın 16 yarışmacısından biri olmak için yarışan yarışmacılarda dün akşamki üçlü mücadelede ilginç bir olay yaşandı. Mehmet Şef oy kullanmayı reddetti…