Seda Akgül'e 'Denyo' cezası! Seda Akgül’ün ekranda “Denyo” dediği öğretmen şikayetçi olmuştu...

Gökçeada'da İngilizce öğretmenliği yapan G.U., erkek öğrencisinin saçına ceza olsun diye toka takmıştı. Olay Türkiye gündemine oturunca sunucu Seda Akgül, TV programında bu olayı yorumladı. Akgül, o öğretmen hakkında "Denyo, dengesiz" gibi sözler sarf etti. Öğretmen G.U. da savcılığa başvurarak Akgül'den şikayetçi oldu.



