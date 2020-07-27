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'e '' cezası! Seda Akgül’ün ekranda “Denyo” dediği öğretmen şikayetçi olmuştu...

Gökçeada'da İngilizce öğretmenliği yapan G.U., erkek öğrencisinin saçına olsun diye toka takmıştı. Olay gündemine oturunca sunucu , TV programında bu olayı yorumlamıştı. Seda Akgül, o öğretmen hakkında ", dengesiz" gibi sözler sarf edince öğretmen . Seda Akgül'ün 'Denyo' cezası belli oldu.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 27.7.2020 09:48 Son Güncelleme: 27.7.2020 09:54 ABONE OL
Seda Akgül'e 'Denyo' cezası! Seda Akgül’ün ekranda “Denyo” dediği öğretmen şikayetçi olmuştu...

Gökçeada'da İngilizce öğretmenliği yapan G.U., erkek öğrencisinin saçına olsun diye toka takmıştı. Olay gündemine oturunca sunucu , TV programında bu olayı yorumladı. Akgül, o öğretmen hakkında ", dengesiz" gibi sözler sarf etti. Öğretmen G.U. da savcılığa başvurarak Akgül'den .

Seda Akgül'e 'Denyo' cezası! Seda Akgül’ün ekranda “Denyo” dediği öğretmen şikayetçi olmuştu...

YENİDEN GÖRÜLECEK

Gökçeada Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı soruşturma sonucu 'e sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Mahkeme Akgül'ü 90 gün adli para cezasına çarptırdı.

Seda Akgül'e 'Denyo' cezası! Seda Akgül’ün ekranda “Denyo” dediği öğretmen şikayetçi olmuştu...

Karara itiraz edildi. Ağır Mahkemesi verilen cezanın yeterli olmadığını, müştekinin kamu görevlisi olduğunu belirtti. Dava yeniden görülecek.

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Seda Akgül'e 'Denyo' cezası! Seda Akgül’ün ekranda “Denyo” dediği öğretmen şikayetçi olmuştu...
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