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ilişkilerinin adını koydu! Şeyma Subaşı ile Mehmet Germiyanlıgil'in sarmaş dolaş...

ile yaptığı evlilik 14 ay süren ve ardından İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan 'nın adı yeni bir aşkla anılıyor. Şeyma Subaşı ile 'in geçtiğimiz şubat ayında baş başa yemek yediğini köşesinden duyuran GÜNAYDIN yazarı ikinci bombayı patlattı. Şeyma Subaşı ile Mehmet Germiyanlıgil'in aşkının kanıtı olan görüntüleri köşesinde yayınlayan Bülent Cankurt, "Şeyma Subaşı ile Mehmet Germiyanlıgil ilişkilerinin adını koydu" dedi. İşte Mehmet Germiyanlıgil'in tatil fotoğrafları...

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Giriş Tarihi: 27.7.2020 12:51 Son Güncelleme: 27.7.2020 13:08 ABONE OL
Şeyma Subaşı Mehmet Germiyanlıgil ilişkilerinin adını koydu! Şeyma Subaşı ile Mehmet Germiyanlıgil'in sarmaş dolaş...

Kızının babası ile Eylül 2018'de Fransa'da resmiyete dökülen evcilik oyunu 14 ayda biten , 'le aşk yaşıyor! Hatırlarsınız; 11 Şubat'taki köşemde, Subaşı ile Germiyanlıgil'i Papermoon'da baş başa yemek yerken gördüğümü yazmıştım.

Şeyma Subaşı Mehmet Germiyanlıgil ilişkilerinin adını koydu! Şeyma Subaşı ile Mehmet Germiyanlıgil'in sarmaş dolaş...

Ancak , o dönem İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşadığı için açıkçası konduramamış, ancak herkesin kafasını karıştırdıklarını yazmıştım! Yakında kokusu çıkar diye de eklemiştim.

Şeyma Subaşı Mehmet Germiyanlıgil ilişkilerinin adını koydu! Şeyma Subaşı ile Mehmet Germiyanlıgil'in sarmaş dolaş...

SARMAŞ DOLAŞ EĞLENDİLER
ile 'in sarmaş dolaş fotoğrafları elime geçti.

Şeyma Subaşı Mehmet Germiyanlıgil ilişkilerinin adını koydu! Şeyma Subaşı ile Mehmet Germiyanlıgil'in sarmaş dolaş...

Maçakızı'nda çekilen bu fotoğraflara bakılırsa, artık ilişkilerinin adını koymuşlar!

Şeyma Subaşı Mehmet Germiyanlıgil ilişkilerinin adını koydu! Şeyma Subaşı ile Mehmet Germiyanlıgil'in sarmaş dolaş...

Guido Senia, seyahat yasakları yüzünden uzun süre ülkesine dönememiş, Subaşı ile aynı evde yaşamıştı.

Şeyma Subaşı Mehmet Germiyanlıgil ilişkilerinin adını koydu! Şeyma Subaşı ile Mehmet Germiyanlıgil'in sarmaş dolaş...

Görünen o ki, karantina günleri onların aşkını da bitirmiş, da arayı hiç açmadan ile olan ilişkisinin adını koymuş.

Şeyma Subaşı Mehmet Germiyanlıgil ilişkilerinin adını koydu! Şeyma Subaşı ile Mehmet Germiyanlıgil'in sarmaş dolaş...

Derin Mermerci ile yaşadığı yasak aşk yüzünden 2006'da 10 yıllık eşi Elif Dürüst'ten boşanmak zorunda kalan Germiyanlıgil ile Subaşı'nın ilişkisi, bakalım uzun soluklu olacak mı?

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Şeyma Subaşı Mehmet Germiyanlıgil ilişkilerinin adını koydu! Şeyma Subaşı ile Mehmet Germiyanlıgil'in sarmaş dolaş...
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