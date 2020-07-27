Şeyma Subaşı Mehmet Germiyanlıgil ilişkilerinin adını koydu! Şeyma Subaşı ile Mehmet Germiyanlıgil'in sarmaş dolaş...

Kızının babası Acun Ilıcalı ile Eylül 2018'de Fransa'da resmiyete dökülen evcilik oyunu 14 ayda biten Şeyma Subaşı, Mehmet Germiyanlıgil'le aşk yaşıyor! Hatırlarsınız; 11 Şubat'taki köşemde, Subaşı ile Germiyanlıgil'i Papermoon'da baş başa yemek yerken gördüğümü yazmıştım.
Ancak Şeyma Subaşı, o dönem İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşadığı için açıkçası konduramamış, ancak herkesin kafasını karıştırdıklarını yazmıştım! Yakında kokusu çıkar diye de eklemiştim.
SARMAŞ DOLAŞ EĞLENDİLER
Şeyma Subaşı ile Mehmet Germiyanlıgil'in sarmaş dolaş fotoğrafları elime geçti.
Maçakızı'nda çekilen bu fotoğraflara bakılırsa, artık ilişkilerinin adını koymuşlar!
Guido Senia, seyahat yasakları yüzünden uzun süre ülkesine dönememiş, Subaşı ile aynı evde yaşamıştı.
Görünen o ki, karantina günleri onların aşkını da bitirmiş, Şeyma Subaşı da arayı hiç açmadan Mehmet Germiyanlıgil ile olan ilişkisinin adını koymuş.
Derin Mermerci ile yaşadığı yasak aşk yüzünden 2006'da 10 yıllık eşi Elif Dürüst'ten boşanmak zorunda kalan Germiyanlıgil ile Subaşı'nın ilişkisi, bakalım uzun soluklu olacak mı?