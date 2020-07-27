Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 27 Temmuz 2020 Pazartesi - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 27 Temmuz 2020 Pazartesi günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 27 Temmuz 2020 Pazartesi burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Zıt kutupların çekimi" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 27 TEMMUZ 2020 PAZARTESİ - ASTROLOJİ

Astrogündem: Görünen köy kılavuz istemeyecek! Jüpiter - Neptün 60'lığı dünyada birçok dini yapının gündeme gelebileceğini işaret ediyor. Çocuklarla ilgili bir olayın ardından dünyada büyük ses getirecek önemli bir yardımlaşmaya ve örgütlenmeye de tanıklık edebiliriz.

Koç: Toplumda sevilen bir kişi olman özgüveninin tavan yapmasına neden oluyor. Yanlış kararlar almamaya özen göstermelisin. Maddi olarak ferahladığını hissedebilirsin.

Boğa: Sevgili Boğa Ailene karşı sorumluluğunun artığını hissedebilirsin. BU yükümlülük seni hem zihinsel hem bedensel olarak yormuş olabilir. İş yerinde yeni projeler ortaya koyabilirsin.

İkizler: İlişkisi olan bir İkizler burcuysan sevgilin değişken ruh haline ayak uydurmakta güçlük çekebilir. Düşünce tarzı olarak uyuşmadığınızı düşünmende ayrılığın habercisi olabilir.

Yengeç: Kendi işinin sahibi bir Yengeç burcuysan ofisini tanışman gündeminde olabilir. Ailenden kardeşinin hakkında olumlu bir gelişmeyi telefon aracılığı ile haber alabilirsin.

Aslan: Patronunun iş yerinde fikirlerinin önemsenmediğini hissetmen seni çalıştığın meslekten soğutabilir. Ancak arkadaşlarının desteği kendini iyi hissetmeni sağlıyor.