Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 27 Temmuz 2020 Pazartesi - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 27 Temmuz 2020 Pazartesi günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 27 Temmuz 2020 Pazartesi burç yorumlarınızda ne var?
Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Zıt kutupların çekimi" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.
Astrogündem: Görünen köy kılavuz istemeyecek! Jüpiter - Neptün 60'lığı dünyada birçok dini yapının gündeme gelebileceğini işaret ediyor. Çocuklarla ilgili bir olayın ardından dünyada büyük ses getirecek önemli bir yardımlaşmaya ve örgütlenmeye de tanıklık edebiliriz.
Koç: Toplumda sevilen bir kişi olman özgüveninin tavan yapmasına neden oluyor. Yanlış kararlar almamaya özen göstermelisin. Maddi olarak ferahladığını hissedebilirsin.
Boğa: Sevgili Boğa Ailene karşı sorumluluğunun artığını hissedebilirsin. BU yükümlülük seni hem zihinsel hem bedensel olarak yormuş olabilir. İş yerinde yeni projeler ortaya koyabilirsin.
İkizler: İlişkisi olan bir İkizler burcuysan sevgilin değişken ruh haline ayak uydurmakta güçlük çekebilir. Düşünce tarzı olarak uyuşmadığınızı düşünmende ayrılığın habercisi olabilir.
Yengeç: Kendi işinin sahibi bir Yengeç burcuysan ofisini tanışman gündeminde olabilir. Ailenden kardeşinin hakkında olumlu bir gelişmeyi telefon aracılığı ile haber alabilirsin.
Aslan: Patronunun iş yerinde fikirlerinin önemsenmediğini hissetmen seni çalıştığın meslekten soğutabilir. Ancak arkadaşlarının desteği kendini iyi hissetmeni sağlıyor.
Başak: Bugün sabit düşünce kalıplarına tahammülünün az olduğu bir gün olabilir. Kendini bilimsel çalışmalar ve makaleler arasında yüzerken bulabilirsin. Kendini geliştirmek senin için bir hobi.
Terazi: Evli bir Terazi burcuysan eşinin kendisini özel hissetmesini isteyebilirsin. Bu onu mutlu edecektir. Çevrende güvenilen birisin. Bu sebeple arkadaşların bir çok konuda sana fikirlerini danışabilir.
Akrep: Çektiğin krediyi doğru bir yatırım ile taçlandırmak isteyebilirsin. Yakın bir dostunun tavsiyesi üzerine ev almaya karar veriyorsun. Evrak işleri ile uğraşabilirsin.
Yay: Evli bir Yay burcuysan ev düzeni hakkında aldığın kararların eşin tarafından hoş karşılanmayabilir. Fakat aranızda konuşup fikir birliğine vardığınızda sorun ortadan kalkıyor.
Oğlak: Sabah kahvaltıda dengeli beslemek isteyebilirsin. Kendi işinin sahibi bir Oğlak burcuysan iş yerinde verdiğin kararların sorgulanmasından hoşnut olmayabilirsin.
Kova: Toplumsal konulara duyduğun ilgi artabilir. Bir yardım kuruluşunda görev almak isteyebilirsin. Yardımsever olman ailen tarafından takdir ediliyor.
Balık: Duygusal anlamda üzülmemek için kendi adına önlemler alabilirsin. İlişkisi yeni bitmiş bir Balık burcuysan ailenin desteği ile geçmiş konular sendeki etkisini yitirmeye başlıyor.
ZIT KUTUPLARIN ÇEKİMİ
Kimi zaman çevrenizdeki kişiler ile kişiliklerinizin bazı noktalarda karşı karşıya geldiğini görürsünüz. Birçok kişiye göre de bu durum kişiliklerin çatışması olarak yorumlanabilir. Ancak birbirine bazı noktalarda hiç benzemeyen ve birlikte olan insanlar görmek sizi şaşırtır. Peki bu durumun nedeni nedir? Dedikleri gibi zıt kutuplar gerçekten birbirini çeker mi?
Kimseye Benzemeyeni Arıyor Olabilirsiniz
Bilim insanlarının da üzerinde hem fikir olduğu noktalardan birisi insan doğasının ikili ilişkilerde kendisine benzemeyen tarafa eğilim gösterdiği üzerinde duruyor. Evrimsel olarak da bu seçimin faydalı olduğuna inanılıyor. Hatta bu durumu gen havuzunun daha sağlıklı gelişmesi olarak yorumlayan bilim adamlarının sayısı da azımsanamayacak kadar çok.
Kişiler Yalnızca Görüntüden İbaret Değildir
Size dış görünüş olarak çok benzeyen birisi ilk anlamda dikkatinizi çeker hatta hoşunuza gider. Ancak belli noktalarda manevi doygunluğu yaşayamamak sizi karşınızdaki kişiye karşı soğutacaktır. Size dıştan ne kadar benzerse benzesin mental anlamda paylaşacak bir şey bulamadığınız anda kendinizi geri çekmek isteyeceksiniz.
Her Zaman da Zıt Kutup Çekimi Olmaz
Birlikte olduğunuz kişinin size her anlamda zıt olması bu ilişkinin sağlıklı bir şekilde ilerleyeceğinin teminatı değildir. Zıt kutuplar birbirini çeker teorisi her zaman nizami bir şekilde işlemiyor. Kişiler kimi zaman bazı noktalarda kendisine benzeyen insanalar ile bir arada olmayı daha çok tercih ediyor. Bunun en büyük sebeplerinden birisi ruhsal ve psikolojik anlamda yorulmamak.
Farklılıklara Odaklanmak…
İkili ilişkilerde ya da arkadaşlık ilişkilerinde bir tarafın diğer tarafta gördüğü zıt bir davranış olası bir yakınlaşmanın önünü açmakta. Örnek vermek gerekirse duygusal anlamda kendini ifade edemeyen bir kişi çevresinde kendini duygusal anlamda çok iyi ifade eden birisini gördüğünde güzel hislere kapılabilir. Sonuç olarak baktığımızda zıt özellikler ne kadar birbirini çekse de bu durum hayat planlamasında ilk plana alınmamalıdır. Her şeyi zamana bırakmak ve gözlemlemek ilerisi adına bizler için daha iyi bir hamle olacaktır.
.