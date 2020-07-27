Ziynet Sali ile eşi Erkan Erzurumlu bebek mi bekliyor? Hayranlarına sosyal medyadan böyle duyurdu!

Şarkıcı Ziynet Sali, geçen yıl dünya evine girmişti. Sali, sosyal medya hesabından hakkında çıkan hamile haberlerine açıklık getirdi.
Erkan Erzurumlu ile geçen yılın Eylül ayında dünya evine giren Ziynet Sali, Girne'de yapılan törenle mutluluğunu taçlandırmıştı.
Karantina dönemini eşiyle birlikte geçiren ve zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınlarla da takipçilerinin karşısına çıkan Ziynet Sali, kendisinden on yaş küçük eşiyle mutlu bir tablo çiziyor.
Sali, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu ve hakkında çıkan hamilelik haberlerine açıklık getirdi.