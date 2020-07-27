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ile eşi mi bekliyor? Hayranlarına sosyal medyadan böyle duyurdu!

ile geçen yılın Eylül ayında dünya evine giren güzel şarkıcı , Girne’de yapılan törenle mutluluğunu taçlandırmıştı. Ziynet Sali, hesabından hakkında çıkan haberlerine açıklık getirdi. Karantina dönemini eşi Erkan Erzurumlu ile geçiren ve zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınlarla da takipçilerinin karşısına çıkan Ziynet Sali, kendisinden on yaş küçük eşi Erkan Erzurumlu ile mutlu bir tablo çiziyor. İşte güze şarkıcının hamilelik hakkında yaptığı o

Giriş Tarihi: 27.7.2020 13:07 Son Güncelleme: 27.7.2020 13:18 ABONE OL
Ziynet Sali ile eşi Erkan Erzurumlu bebek mi bekliyor? Hayranlarına sosyal medyadan böyle duyurdu!

Şarkıcı , geçen yıl dünya evine girmişti. Sali, hesabından hakkında çıkan haberlerine açıklık getirdi.

Ziynet Sali ile eşi Erkan Erzurumlu bebek mi bekliyor? Hayranlarına sosyal medyadan böyle duyurdu!

ile geçen yılın Eylül ayında dünya evine giren , Girne'de yapılan törenle mutluluğunu taçlandırmıştı.

Ziynet Sali ile eşi Erkan Erzurumlu bebek mi bekliyor? Hayranlarına sosyal medyadan böyle duyurdu!

Karantina dönemini eşiyle birlikte geçiren ve zaman zaman hesabından yaptığı canlı yayınlarla da takipçilerinin karşısına çıkan , kendisinden on yaş küçük eşiyle mutlu bir tablo çiziyor.

Ziynet Sali ile eşi Erkan Erzurumlu bebek mi bekliyor? Hayranlarına sosyal medyadan böyle duyurdu!

Sali, hesabından bir paylaşımda bulundu ve hakkında çıkan hamilelik haberlerine açıklık getirdi.

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Ziynet Sali ile eşi Erkan Erzurumlu bebek mi bekliyor? Hayranlarına sosyal medyadan böyle duyurdu!
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