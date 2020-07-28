İsmail YK kendisinden 22 yaş küçük sevgilisiyle… Sosyal medyadan böyle duyurdu!

Almanya'da yaşayan ünlü şarkıcı İsmail YK, bir hayranıyla aşk yaşamaya başladı. Özel hayatını basından uzak tutmaya özen gösteren şarkıcı, kendisi gibi Almanya'da yaşayan sevgilisiyle sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı.

Şarkıcı İsmail YK'nın 22 yaş küçük sevgilisiyle çektiği özel video olay oldu | Video