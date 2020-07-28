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kendisinden 22 yaş küçük sevgilisiyle… Sosyal medyadan böyle duyurdu!

42 yaşındaki şarkıcı , 20 yaşındaki hayranı Dilara isimli bir kadınla yaşamaya başlaması magazin gündemine bomba gibi düştü. İsmail YK, yeni ilişkisini sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyurdu. Almanya'da yaşayan ünlü şarkıcı İsmail YK, bir hayranıyla aşk yaşamaya başladı. Özel hayatını basından uzak tutmaya özen gösteren şarkıcı, kendisi gibi Almanya'da yaşayan sevgilisiyle sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı.

Giriş Tarihi: 28.7.2020 12:31 Son Güncelleme: 28.7.2020 12:36 ABONE OL
İsmail YK kendisinden 22 yaş küçük sevgilisiyle… Sosyal medyadan böyle duyurdu!

42 yaşındaki şarkıcı , 20 yaşındaki hayranı Dilara isimli bir kadınla yaşamaya başladı. Şarkıcı, yeni ilişkisini sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyurdu.

İsmail YK kendisinden 22 yaş küçük sevgilisiyle… Sosyal medyadan böyle duyurdu!

Almanya'da yaşayan ünlü şarkıcı , bir hayranıyla yaşamaya başladı. Özel hayatını basından uzak tutmaya özen gösteren şarkıcı, kendisi gibi Almanya'da yaşayan sevgilisiyle sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı.

Şarkıcı İsmail YK'nın 22 yaş küçük sevgilisiyle çektiği özel video olay oldu | Video

İsmail YK kendisinden 22 yaş küçük sevgilisiyle… Sosyal medyadan böyle duyurdu!

YAŞ FARKI DİKKAT ÇEKTİ

, Instagram'dan sevgilisiyle çektiği bir videoyu paylaştı.

İsmail YK kendisinden 22 yaş küçük sevgilisiyle… Sosyal medyadan böyle duyurdu!

Ünlü şarkıcı, aşkını ilan ettiği videosunu ise İbrahim Tatlıses'in "Söylim mi" isimli şarkısıyla eşliğinde çekti.

İsmail YK kendisinden 22 yaş küçük sevgilisiyle… Sosyal medyadan böyle duyurdu!

42 yaşındaki YK'nın birlikte olduğu kadının 20 yaşında bir üniversite öğrencisi olduğu da sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

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İsmail YK kendisinden 22 yaş küçük sevgilisiyle… Sosyal medyadan böyle duyurdu!
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