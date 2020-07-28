İzzet Yıldızhan'dan son dakika: Mesaj attığı Aysu Varol, İzzet Yıldızhan'ı fena ifşa etti!

Aysu Varol adlı genç bir kadına Instagram üzerinden mesaj attığı iddiası ile gündeme gelen İzzet Yıldızhan sosyal medyayı salladı. Genç kadın, ünlü şarkıcıyı ifşa edince gözler kendisine çevrildi. Konuşmalara bakıldığında genç kadını ofisine çağırdığı görülürken, red cevabı alınca da verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu. İşte İzzet Yıldızhan hakkında son dakika haberleri...

İZZET YILDIZHAN İFŞA OLDU!

57 yaşındaki 9 çocuk babası İzzet Yıldızhan'ı Aysu Varol ifşa etti. Instagram üzerinden yazdığı mesajlar doğrultusunda sosyal medyada gündem olan ismin olay ile ilgili ne yanıt vereceği ise merak edilirken Aysu Varol daha önce de İlyas Yalçıntaş ve şarkıcı Buray'ı ifşa etmişti.

İşte son dakika gelişmeleri...