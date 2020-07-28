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'dan : Mesaj attığı , İzzet Yıldızhan'ı fena ifşa etti!

Ünlü şarkıcı hakkında yaşanan gelişmesi magazin gündemine oturdu. 57 yaşındaki şarkıcı sosyal medya üzerinden genç kadın 'a attığı mesajlar ile sosyal medyayı sallarken genç kadın ünlü şarkıcıyı ifşa etti. Aynı ismin daha önce şarkıcı Buray ve İlyas Yalçıntaş ile olan konuşmaları da ifşa ettiği biliniyor. İşte İzzet Yıldızhan'dan son dakika haberleri...

Giriş Tarihi: 28.7.2020 12:26 Son Güncelleme: 28.7.2020 12:32 ABONE OL
İzzet Yıldızhan'dan son dakika: Mesaj attığı Aysu Varol, İzzet Yıldızhan'ı fena ifşa etti!

adlı genç bir kadına Instagram üzerinden mesaj attığı iddiası ile gündeme gelen sosyal medyayı salladı. Genç kadın, ünlü şarkıcıyı ifşa edince gözler kendisine çevrildi. Konuşmalara bakıldığında genç kadını ofisine çağırdığı görülürken, red cevabı alınca da verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu. İşte İzzet Yıldızhan hakkında haberleri...

İZZET YILDIZHAN İFŞA OLDU!

57 yaşındaki 9 çocuk babası İzzet Yıldızhan'ı Aysu Varol ifşa etti. Instagram üzerinden yazdığı mesajlar doğrultusunda sosyal medyada gündem olan ismin olay ile ilgili ne yanıt vereceği ise merak edilirken Aysu Varol daha önce de İlyas Yalçıntaş ve şarkıcı Buray'ı ifşa etmişti.

İşte son dakika gelişmeleri...

İzzet Yıldızhan'dan son dakika: Mesaj attığı Aysu Varol, İzzet Yıldızhan'ı fena ifşa etti!

Ünlü şarkıcı 'ın adlı bir kadına Instagram'ın özel mesaj (DM) bölümünden attığı mesajlar sosyal medyada yayıldı. Mesajları sosyal medya hesabının hikaye bölümünden paylaşan Varol'un bu paylaşımı magazin gündeminde bomba etkisi yarattı.

Aysu Varol'un konuşmalarını sosyal medyada yayınlayarak İzzet Yıldızhan'ı ifşa etmesiyle birlikte gözler ünlü şarkıcıya çevrildi.

İzzet Yıldızhan'dan son dakika: Mesaj attığı Aysu Varol, İzzet Yıldızhan'ı fena ifşa etti!

Ünlü şarkıcının konuşmalarda genç kadını ofisine çağırdı ve reddedildiğinde ise verdiği tepki üzerine Varol konuşmaları ifşa ettiğini dile getirdi.

İzzet Yıldızhan'dan son dakika: Mesaj attığı Aysu Varol, İzzet Yıldızhan'ı fena ifşa etti!

57 yaşındaki 9 çocuk babası şarkıcının konuyla alakalı açıklaması henüz yok ancak gözler kendisine çevrilmiş durumda.

İzzet Yıldızhan'dan son dakika: Mesaj attığı Aysu Varol, İzzet Yıldızhan'ı fena ifşa etti!

daha önce de Şarkıcı Buray ve İlyas Yalçıntaş ile olan konuşmaları da ifşalamıştı. Olayın ardından "Prim yapıyorsun" diyen takipçilerine bir paylaşım daha yağarak cevap veren genç kadın bu defa da eski fenerbahçeli futbolcu Max Kruse'ın attığı mesajları da ifşa ederek; "Prim kasacak olsam bu gece ınstagramı ağlatırım" notunu düştü.

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İzzet Yıldızhan'dan son dakika: Mesaj attığı Aysu Varol, İzzet Yıldızhan'ı fena ifşa etti!
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