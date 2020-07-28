İzzet Yıldızhan'dan son dakika: Mesaj attığı Aysu Varol, İzzet Yıldızhan'ı fena ifşa etti!

Aysu Varol adlı genç bir kadına Instagram üzerinden mesaj attığı iddiası ile gündeme gelen İzzet Yıldızhan sosyal medyayı salladı. Genç kadın, ünlü şarkıcıyı ifşa edince gözler kendisine çevrildi. Konuşmalara bakıldığında genç kadını ofisine çağırdığı görülürken, red cevabı alınca da verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu. İşte İzzet Yıldızhan hakkında son dakika haberleri...
57 yaşındaki 9 çocuk babası İzzet Yıldızhan'ı Aysu Varol ifşa etti. Instagram üzerinden yazdığı mesajlar doğrultusunda sosyal medyada gündem olan ismin olay ile ilgili ne yanıt vereceği ise merak edilirken Aysu Varol daha önce de İlyas Yalçıntaş ve şarkıcı Buray'ı ifşa etmişti.
İşte son dakika gelişmeleri...
Ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın Aysu Varol adlı bir kadına Instagram'ın özel mesaj (DM) bölümünden attığı mesajlar sosyal medyada yayıldı. Mesajları sosyal medya hesabının hikaye bölümünden paylaşan Varol'un bu paylaşımı magazin gündeminde bomba etkisi yarattı.
Aysu Varol'un konuşmalarını sosyal medyada yayınlayarak İzzet Yıldızhan'ı ifşa etmesiyle birlikte gözler ünlü şarkıcıya çevrildi.
Ünlü şarkıcının konuşmalarda genç kadını ofisine çağırdı ve reddedildiğinde ise verdiği tepki üzerine Varol konuşmaları ifşa ettiğini dile getirdi.
57 yaşındaki 9 çocuk babası şarkıcının konuyla alakalı açıklaması henüz yok ancak gözler kendisine çevrilmiş durumda.
Aysu Varol daha önce de Şarkıcı Buray ve İlyas Yalçıntaş ile olan konuşmaları da ifşalamıştı. Olayın ardından "Prim yapıyorsun" diyen takipçilerine bir paylaşım daha yağarak cevap veren genç kadın bu defa da eski fenerbahçeli futbolcu Max Kruse'ın attığı mesajları da ifşa ederek; "Prim kasacak olsam bu gece ınstagramı ağlatırım" notunu düştü.