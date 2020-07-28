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ile mi yoksa ile mi yaşıyor? Gerçek ortaya çıkınca magazin gündemine bomba gibi düştü!

Subaşı'nın ile ayrılıp ile yaşamaya başladığı yönündeki iddialar ise magazin gündemine bomba gibi düştü. 'nın Guido Senia ile ayrılıktan sonra birlikte görüntülendiği iş insanı Mehmet Germiyangil ile aşk yaşadığı ileri sürüldü. Hakkında çıkan haberleri gören Şeyma Subaşı, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla Guido Senia ile ayrılmadığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 28.7.2020 11:35 Son Güncelleme: 28.7.2020 11:39 ABONE OL
Şeyma Subaşı Guido Senia ile mi yoksa Mehmet Germiyangil ile mi aşk yaşıyor? Gerçek ortaya çıkınca magazin gündemine bomba gibi düştü!

Yaptığı her paylaşım ve hareketle gündem olan 'nın uzun süredir birlikte olduğu ile ayrılarak iş insanı Mehmet Germiyanlıgil ile yaşamaya başladığı ileri sürüldü.

Şeyma Subaşı Guido Senia ile mi yoksa Mehmet Germiyangil ile mi aşk yaşıyor? Gerçek ortaya çıkınca magazin gündemine bomba gibi düştü!

Hakkında çıkan haberler için yazılı bir açıklama yapmayan Subaşı, sevgilisi Guido'nun fotoğraflarını paylaşarak iddiaları yalanladı.

Şeyma Subaşı Guido Senia ile mi yoksa Mehmet Germiyangil ile mi aşk yaşıyor? Gerçek ortaya çıkınca magazin gündemine bomba gibi düştü!

İŞ İNSANIYLA PLAJDA GÖRÜNTÜLENDİ

, geçtiğimiz günlerde birlikte çektiği fotoğrafını "Benim" notuyla paylaştığı iş insanı ile bir plajda görüntülendi.

Şeyma Subaşı Guido Senia ile mi yoksa Mehmet Germiyangil ile mi aşk yaşıyor? Gerçek ortaya çıkınca magazin gündemine bomba gibi düştü!

Subaşı'nın ile ayrılıp Germiyangil ile yaşamaya başladığı yönündeki iddialar ise magazin gündemine bomba gibi düştü.

Şeyma Subaşı Guido Senia ile mi yoksa Mehmet Germiyangil ile mi aşk yaşıyor? Gerçek ortaya çıkınca magazin gündemine bomba gibi düştü!

GUIDO İLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Subaşı hakkında çıkan haberlerin ardından Instagram hesabından sevgilisi ile olan fotoğrafını paylaşarak Germiyangil ile olduğu yönündeki haberlerin doğru olmadığına açıklık getirdi.

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Şeyma Subaşı Guido Senia ile mi yoksa Mehmet Germiyangil ile mi aşk yaşıyor? Gerçek ortaya çıkınca magazin gündemine bomba gibi düştü!
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