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Son dakika haberi: Oyuncu çift ile boşandı! Bülent Emrah Parlak’ın öfke problemi mi var?

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile tanınan ve aynı programda tanışıp evlenen ile eşi boşandı. Beş yıl önce evlenen Bülent Emrah Parlak ile eşi Burcu Gönder çiftinin evliliklerini sonlandırma kararı magazin gündemine son dakika olarak düştü. Burcu Gönder'in eşi Bülent Emrah Parlak tarafından ekonomik ve psikolojik şiddete maruz kaldığı gerekçesi ile açtığı davasından önce koruma talebinde bulunması dikkat çekti. Son dakika haberi ile gündem olan çiftin boşanması akıllara son günlerde yaşanan sanat camiasındaki şiddet olaylarını getirdi. Bülent Emrah Parlak’ın öfke problemi mi var? İşte Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder’in boşanma nedeni…

DHA
Giriş Tarihi: 28.7.2020 14:30 Son Güncelleme: 28.7.2020 14:39 ABONE OL
Son dakika haberi: Oyuncu çift Bülent Emrah Parlak ile Burcu Gönder boşandı! Bülent Emrah Parlak’ın öfke problemi mi var?

Oyuncu çift ve , anlaşmalı olarak boşandı. 5 yıllık evliliklerinden bir kız çocukları olan çift, bugün İstanbul 6. Aile Mahkemesi'nde görülen davayla boşandı.

Bülent Emrah Parlak ile Burcu Gönder boşanma davasında flaş gelişme! Şiddet uyguladı dilekçesi... | Video

Son dakika haberi: Oyuncu çift Bülent Emrah Parlak ile Burcu Gönder boşandı! Bülent Emrah Parlak’ın öfke problemi mi var?

Duruşmada, , ve avukatları hazır bulundu. Gizli görülen celsede mahkeme, tarafların boşanmasına karar verdi.

Son dakika haberi: Oyuncu çift Bülent Emrah Parlak ile Burcu Gönder boşandı! Bülent Emrah Parlak’ın öfke problemi mi var?

BİRLİKTE SORULARI YANITLADILAR

Boşanmanın ardından ve adliye önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Oyuncu Burcu Gönder, "Az önce anlaşmalı olarak bir davamız gerçekleşti. Tabii ki üzgünüz anlarsınız bunu. Kimse ayrılmak için hayatını birleştirmiyor, ilişki yaşamıyor. Biz de böyle çıkmadık yola. Biz Bülent ile 14 yıl boyunca çok güzel bir aşk yaşadık. Her ilişkide olduğu gibi biz de sorunlar yaşadık.

Son dakika haberi: Oyuncu çift Bülent Emrah Parlak ile Burcu Gönder boşandı! Bülent Emrah Parlak’ın öfke problemi mi var?

Bunları aşmak için çok çaba sarf ettik fakat başarılı olamadık. Bizim canımızdan çok sevdiğimiz bir kızımız var. Onun mutluluğu, onun sevgi dolu bir ortamda büyümesi bizim en büyük arzumuz. O yüzden bu kararın daha doğru olduğunu düşündük. İkimiz için de hayırlı olmasını diliyoruz" dedi. Basın mensuplarının hakkındaki "öfke problemi olduğuna" ilişkin haberleri sorması üzerine , "Çok üzüldük. İkimiz de çok üzüldük. Bülent ile ilgili iddiaların hepsi asılsızdır" diye cevap verdi.

Son dakika haberi: Oyuncu çift Bülent Emrah Parlak ile Burcu Gönder boşandı! Bülent Emrah Parlak’ın öfke problemi mi var?

Oyuncu ise, "Gerçekten bir aşk evliliğiydi, aşk serüveniydi, sevda ilişkisiydi bu. Merkezine sevgiyi koyduğumuz ilişkimiz buraya kadar devam etti. Biz bundan sonra yine merkezine sevgiyi koyarak devam edeceğiz. Karanlığı yok eden aydınlıktır, iftiraları ve yalanı yok eden de gerçektir. Benim gerçeğim yanımda. Benim gerçeğim gerekli açıklamaları yaptı. Sadece çok üzgünüz haberlerden dolayı. Şairin de dediği gibi dünyayı güzellik kurtaracak ve bir insanı sevmekle başlayacak her şey. İnsanları sevelim, asılsız iddialara hemen inanmayalım" dedi.

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Son dakika haberi: Oyuncu çift Bülent Emrah Parlak ile Burcu Gönder boşandı! Bülent Emrah Parlak’ın öfke problemi mi var?
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