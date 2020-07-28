Son dakika haberi: Oyuncu çift Bülent Emrah Parlak ile Burcu Gönder boşandı! Bülent Emrah Parlak’ın öfke problemi mi var?

Bunları aşmak için çok çaba sarf ettik fakat başarılı olamadık. Bizim canımızdan çok sevdiğimiz bir kızımız var. Onun mutluluğu, onun sevgi dolu bir ortamda büyümesi bizim en büyük arzumuz. O yüzden bu kararın daha doğru olduğunu düşündük. İkimiz için de hayırlı olmasını diliyoruz" dedi. Basın mensuplarının Bülent Emrah Parlak hakkındaki "öfke problemi olduğuna" ilişkin haberleri sorması üzerine Burcu Gönder, "Çok üzüldük. İkimiz de çok üzüldük. Bülent ile ilgili iddiaların hepsi asılsızdır" diye cevap verdi.