Son dakika haberi: Survivor ünlüler takımı o düğünde bir araya geldi! Gözler Sercan'a en yakın iki ismi aradı...

Survivor 2020 sezonuna damga vuran Sercan Yıldırım'ın kardeşi dünya evine girdi. Yarışmadaki takım arkadaşlarını program esnasında da düğüne davet eden Milli Futbolcu, düğünden kareleri sosyal medya hesabından paylaşırken gözler yarışma esnasında yakınlıkları ile ilinen Elif ve Ersin'i aradı. Survivor yarışmacıları program sonrası renkli karelerini sosyal medyadan paylaştı. İşte Survivor'dan gelen son dakika haberinin detayları…

SURVİVOR YARIŞMACILARI DÜĞÜNDE BİR ARAYA GELDİ! GÖZLER O İKİ İSMİ ARADI…

Survivor'da bu sezon yarışan ve gerek performansı ile gerekse bazı aşk iddiaları ile gündemdeki yerini alan Sercan Yıldırım geçtiğimiz akşam erkek kardeşinin düğününden karelerle sosyal medyada konuşulan isim oldu. Takım arkadaşlarının da yalnız bırakmadığı futbolcu isim sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşımında bulundu.