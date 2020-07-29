Eski günlere dönüyor

EbruŞallı ve eşi Uğur Akkuş'un Bodrum tatili devam ediyor. Nisan ayında oğlunu kaybeden Şallı, zor günleri yavaş yavaş geride bırakmaya çalışıyor. İkili, önceki gün Mandarin'deki evlerine ait locada görüntülendi. Şallı, fotoğraflarını çeken gazetecilere el sallamayı da ihmal etmedi.ŞarkıcıSeda Sayan, önceki gün Bodrum Mandarin Otel'in restoranında görüntülendi. Dört kadın arkadaşıyla oturan Sayan, denize girmek yerine gün boyu restoranda onlarla sohbet etti.ŞarkıcıEmre Altuğ, çocukları Kuzey ve Uzay ile birlikte Çeşme'de tatil yapıyor. Altuğ, geçtiğimiz günlerde otelinin bahçesinden domates toplarken çekilmiş fotoğrafını paylaştı.OyuncuUfuk Bayraktar, Kasım ayında vizyona girmesi planlanan 'Dayı' filminin çekimleri için Adana'ya gitti. 45 dereceyi bulan havada çalışan Bayraktar, güneşi karşısına alarak sapanla vurmaya çalıştığı bir fotoğrafı sosyal medyada paylaştıOyuncuTolga Sarıtaş'ın tasarımcı sevgilisi Zeynep Mayruk, tatilini Çeşme'de sürdürüyor. Önceki gün kız arkadaşlarıyla birlikte Meftun Alaçatı'ya giden Mayruk, istek parça istedi. O parça çalarken Zeynep'in bir arkadaşı ise İstanbul'da olan Sarıtaş'ı arayıp "Bu parça senin için çalıyor" dedi.Bilge Kuru'nun düzenlediği BİKAP Alışveriş Şenliği, Türkiye turnesine 12 Ağustos'ta Bodrum'da devam edecek. Erkan Ünal ev sahipliğinde Yalıkavak'taki Moon Beach'te gerçekleşecek olan şenlikte Selen Görgüzel, Melda Aksu da stant açacak.