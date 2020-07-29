Park kavgası mahkemede bitti

İstanbul Beşiktaş'ta ikamet eden oyuncu Başak Sayan'ın ikizlerine 8 aylık hamile olduğu günlerde evinin kapısı çaldı. Megafondan aracını park ettiği yerden çekmesini isteyen komşusu Tahsin Y., genç oyuncuya bağırmaya başladı. Sayan'ın eşi Murat Vardal duruma müdahil olup, aşağı indi. Yukarı çıktığında konunun tatlıya bağlandığını belirten Vardal, akşam saatlerinde köpeğini gezdirmeye çıkardı. Bu sırada sokaktaki gürültüleri duyan Başak Sayan, komşusunun kendisine yönelik sinkaflı sözler sarf ettiğini duydu.

POLİSLER GELDİ



İddiaya göre o sırada sarhoş olan komşu Tahsin Y., cebinden silahı çıkartıp Murat Vardal'a yöneltti. Genç adam kaçıp aracının arkasına saklandı. Mahalle sakinleri ise Tahsin Y.'nin kolunu yukarı kaldırıp Vardal'ın vurulmasını engelledi. Olay sonrası bölgeye polis ekipleri geldi.



KOMŞUYA İKİ YIL HAPİS TALEBİ



Murat Vardal komşularından şikayetçi oldu, savcılık soruşturma başlattı. Tahsin Y., söz konusu tabancayı ve fişekleri rızasıyla teslim etti. Vardal'a silah çeken Tahsin Y. hakkında 2 yıla kadar hapis sitemiyle dava açıldı. Tahsin Y.'nin Vardal'ı silahla yaralamaya teşebbüs ettiği için başlatılan soruşturma sürüyor