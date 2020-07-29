Seksenler dizisinin yıldızları Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy denizde aşk tazeledi! Serin sularda romantik anlar…

'Seksenler'de rol alan oyuncu çift Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy, tatil için Bodrum'a gitti. Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy'un mutluluğunu görenler "Allah nazardan korusun" yorumunu yaptı.
Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy 'Seksenler' dizisinin setinde başlayan aşklarını 5 yıl önce nikah masasına taşımıştı. Karantina günlerinde evlerinde çektikleri komik videolar ile takipçilerinin yüzlerini güldüren çift, sezonu açtı.
Posta'nın haberine göre; Tercihleri Bodrum oldu. Önceki gün Ortakent Yahşi'deki halk plajındaydılar. Begüm Öner muhabirlerin "Geçen yıl da aynı bikiniyi giymiştiniz" sözlerine "Mendil değil ki, kullanıp atayım. Gereksiz masrafı ve israfı sevmem" yanıtını verdi.
Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy liseli aşıklardan farksızdı. Sarmaş dolaş yüzüp yeni bir stil geliştirdiler. Birbirlerini öpmeye koklamaya doyamadılar.
Begüm Öner, "Aslında evliliğe çok mesafeliydim. Ama Ceyhun tüm düşüncelerimi değiştirdi. Hiç de pişman olmadım. Heyecanımız hâlâ dipdiri" dedi.
Ceyhun Fersoy da "Begüm'ü sette ilk gördüğüm an ne hissettiysem şimdi de aynı duyguları yaşıyorum. 70 yaşıma gelsem de bu değişmeyecek" diye konuştu.