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dizisinin yıldızları ve denizde tazeledi! Serin sularda romantik anlar…

dizisiyle gönüllere taht kuran oyuncu çift ile , için ’a gitti. Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy'un mutluluğunu görenler "Allah nazardan korusun" yorumunu yaptı. Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy liseli aşıklardan farksızdı. Sarmaş dolaş yüzüp yeni bir stil geliştirdiler. Birbirlerini öpmeye koklamaya doyamadılar. Begüm Öner, “Aslında evliliğe çok mesafeliydim. Ama Ceyhun tüm düşüncelerimi değiştirdi. Hiç de pişman olmadım. Heyecanımız hâlâ dipdiri” dedi. Ceyhun Fersoy da “Begüm’ü sette ilk gördüğüm an ne hissettiysem şimdi de aynı duyguları yaşıyorum. 70 yaşıma gelsem de bu değişmeyecek” diye konuştu.

Giriş Tarihi: 29.7.2020 10:29 Son Güncelleme: 29.7.2020 10:33 ABONE OL
Seksenler dizisinin yıldızları Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy denizde aşk tazeledi! Serin sularda romantik anlar…

''de rol alan oyuncu çift ile , için 'a gitti. Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy'un mutluluğunu görenler "Allah nazardan korusun" yorumunu yaptı.

Seksenler dizisinin yıldızları Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy denizde aşk tazeledi! Serin sularda romantik anlar…

ile '' dizisinin setinde başlayan aşklarını 5 yıl önce nikah masasına taşımıştı. Karantina günlerinde evlerinde çektikleri komik videolar ile takipçilerinin yüzlerini güldüren çift, sezonu açtı.

Seksenler dizisinin yıldızları Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy denizde aşk tazeledi! Serin sularda romantik anlar…

Posta'nın haberine göre; Tercihleri oldu. Önceki gün Ortakent Yahşi'deki halk plajındaydılar. muhabirlerin "Geçen yıl da aynı bikiniyi giymiştiniz" sözlerine "Mendil değil ki, kullanıp atayım. Gereksiz masrafı ve israfı sevmem" yanıtını verdi.

Seksenler dizisinin yıldızları Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy denizde aşk tazeledi! Serin sularda romantik anlar…

ile liseli aşıklardan farksızdı. Sarmaş dolaş yüzüp yeni bir stil geliştirdiler. Birbirlerini öpmeye koklamaya doyamadılar.

Seksenler dizisinin yıldızları Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy denizde aşk tazeledi! Serin sularda romantik anlar…

, "Aslında evliliğe çok mesafeliydim. Ama Ceyhun tüm düşüncelerimi değiştirdi. Hiç de pişman olmadım. Heyecanımız hâlâ dipdiri" dedi.

Seksenler dizisinin yıldızları Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy denizde aşk tazeledi! Serin sularda romantik anlar…

da "Begüm'ü sette ilk gördüğüm an ne hissettiysem şimdi de aynı duyguları yaşıyorum. 70 yaşıma gelsem de bu değişmeyecek" diye konuştu.

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Seksenler dizisinin yıldızları Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy denizde aşk tazeledi! Serin sularda romantik anlar…
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