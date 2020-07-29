Seksenler dizisinin yıldızları Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy denizde aşk tazeledi! Serin sularda romantik anlar…

Posta'nın haberine göre; Tercihleri Bodrum oldu. Önceki gün Ortakent Yahşi'deki halk plajındaydılar. Begüm Öner muhabirlerin "Geçen yıl da aynı bikiniyi giymiştiniz" sözlerine "Mendil değil ki, kullanıp atayım. Gereksiz masrafı ve israfı sevmem" yanıtını verdi.