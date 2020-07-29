Haberler Günaydın Haberleri Simge Sağın'ın herkesten gizlediği sevgilisi ortaya çıktı! Şarkıcı Simge Sağın'ın sevgilisi Aytaç Özgümüş kimdir?

'ın herkesten gizlediği sevgilisi ortaya çıktı! Şarkıcı kimdir?

Kariyerinin ilk konserini vermeye hazırlanan enerji depolamak için sevgilisi ile tatile çıktı. Bir süre önce yaptığı açıklamada "Kalbim boş değil..." diyen Simge Sağın sonunda sevgilisi Aytaç Özgümüş ile ortaya çıktı. Simge Sağın sevgilisi Aytaç Özgümüş ile verdiği tatil pozu ile gündeme gelirken şarkıcı Aytaç Özgümüş kimdir? sorusunun cevabı da merak konusu oldu. İşte Simge Sağın'ın sevgilisi Aytaç Özgümüş ile ilk pozu...

Giriş Tarihi: 29.7.2020 10:08 Son Güncelleme: 29.7.2020 10:14 ABONE OL
Simge Sağın'ın herkesten gizlediği sevgilisi ortaya çıktı! Şarkıcı Simge Sağın'ın sevgilisi Aytaç Özgümüş kimdir?

Kariyerinin ilk konserini vermeye hazırlanan enerji depolamak için sevgilisi ile tatile çıktı.

Simge Sağın'ın herkesten gizlediği sevgilisi ortaya çıktı! Şarkıcı Simge Sağın'ın sevgilisi Aytaç Özgümüş kimdir?

Bir süre önce yaptığı açıklamada "Kalbim boş değil. Şu an ortaya çıkmayacağız ama siz görüntüleyebilirsiniz" diyen sonunda sevgilisi ile ortaya çıktı.

Simge Sağın'ın herkesten gizlediği sevgilisi ortaya çıktı! Şarkıcı Simge Sağın'ın sevgilisi Aytaç Özgümüş kimdir?

Aranjör sevgilisi ile verdiği tatil pozu ile gündem oldu. İşte Aytaç Özgümüş ile ilk pozu...

Simge Sağın'ın herkesten gizlediği sevgilisi ortaya çıktı! Şarkıcı Simge Sağın'ın sevgilisi Aytaç Özgümüş kimdir?

Otel tatili yerine kamp yapmayı tercih eden sevgililer, Sağın'ın karavanıyla İzmir-Gümüldür'e gitti.

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Simge Sağın'ın herkesten gizlediği sevgilisi ortaya çıktı! Şarkıcı Simge Sağın'ın sevgilisi Aytaç Özgümüş kimdir?
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