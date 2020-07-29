Simge Sağın'ın herkesten gizlediği sevgilisi ortaya çıktı! Şarkıcı Simge Sağın'ın sevgilisi Aytaç Özgümüş kimdir?

Kariyerinin ilk Harbiye Açıkhava konserini vermeye hazırlanan Simge Sağın enerji depolamak için sevgilisi Aytaç Özgümüş ile tatile çıktı.
Bir süre önce yaptığı açıklamada "Kalbim boş değil. Şu an ortaya çıkmayacağız ama siz görüntüleyebilirsiniz" diyen Simge Sağın sonunda sevgilisi Aytaç Özgümüş ile ortaya çıktı.
Simge Sağın Aranjör sevgilisi Aytaç Özgümüş ile verdiği tatil pozu ile gündem oldu. İşte Simge Sağın'ın sevgilisi Aytaç Özgümüş ile ilk pozu...
Otel tatili yerine kamp yapmayı tercih eden sevgililer, Sağın'ın karavanıyla İzmir-Gümüldür'e gitti.