Survivor ünlüler takımı mutlu günde arkadaşlarını yalnız bırakmadı! Gözler Sercan'a en yakın olan o iki ismi aradı...

Survivor 2020 sezonuna damga vuran Sercan Yıldırım'ın kardeşi dünya evine girdi. Yarışmadaki takım arkadaşlarını program esnasında da düğüne davet eden Milli Futbolcu, düğünden kareleri sosyal medya hesabından paylaşırken gözler yarışma esnasında yakınlıkları ile ilinen Elif ve Ersin'i aradı. Survivor yarışmacıları program sonrası renkli karelerini sosyal medyadan paylaştı. İşte Survivor'dan gelen son dakika haberinin detayları…
Survivor'da bu sezon yarışan ve gerek performansı ile gerekse bazı aşk iddiaları ile gündemdeki yerini alan Sercan Yıldırım geçtiğimiz akşam erkek kardeşinin düğününden karelerle sosyal medyada konuşulan isim oldu. Takım arkadaşlarının da yalnız bırakmadığı futbolcu isim sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşımında bulundu.
ERSİN VE ELİF GELMEDİ!
Yarışma sırasındaki yakınlıkları ile göze çarpan iki ünlü isim Ersin Korkut ve Elif Yıldırım, Sercan Yıldırım'ın kardeşi Tezcan Yıldırım'ın düğününde yer almayınca sosyal medya takipçileri iki ismin neden gelmediğini merak etti.
Sercan Yıldırım ise Mert Öcal, Aşkım Burçe, Aycan Yanaç, Yunus Emre Özden ve Yasin Obuz'un bulunduğu fotoğrafları sosyal medya hesabından peş peşe gerçekleştirirken fotoğrafın altına "Kardeşlerim gelmiş" notunu düştü.
TATİLDELER…
Survivor'da bu sezon ünlüler takımında bulunan ve Sercan Yıldırım'a yakınlığıyla bilinen Ersin Korkut ve Elif Gören düğünde yer almadı. Sercan Yıldırım'la yarışma boyunca çok iyi anlaşan ikilinin katılamama nedeninin ise Marmaris'te tatilde olmalarından kaynaklı olduğu öğrenildi.
Yarışma boyunca performansı ile dikkatleri üzerine çeken Sercan Yıldırım adeta unutulmaz isimler arasına girmiş ve sezon boyunca adından en çok söz ettiren yarışmacı olmuştu.