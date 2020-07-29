Survivor ünlüler takımı mutlu günde arkadaşlarını yalnız bırakmadı! Gözler Sercan'a en yakın olan o iki ismi aradı...

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ünlüler takımı mutlu günde arkadaşlarını yalnız bırakmadı! Gözler Sercan'a en yakın olan o iki ismi aradı...

Gelen haberine göre; Tv8 ekranlarında final yaparak bu sezonunu sonlandıran 'da yarışmacılar Milli Futbolcu 'ın kardeşinin düğününde bir araya geldi. Çifti bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayan Survivor yarışmacıları sosyal medya hesaplarından paylaşım üstüne paylaşım yaptı. Gözler ise programda yer alan ünlüler takımı yarışmacılarından Ersin ve Elif'i aradı. İşte Survivor yarışmacılarının son dakika buluşması!

Giriş Tarihi: 29.7.2020 09:36 Son Güncelleme: 29.7.2020 09:36 ABONE OL
Son dakika haberler! Survivor yarışmacıları düğünde bir araya geldi! Gözler Sercan'a en yakın iki ismi aradı...

2020 sezonuna damga vuran 'ın kardeşi dünya evine girdi. Yarışmadaki takım arkadaşlarını program esnasında da düğüne davet eden Milli Futbolcu, düğünden kareleri sosyal medya hesabından paylaşırken gözler yarışma esnasında yakınlıkları ile ilinen Elif ve Ersin'i aradı. Survivor yarışmacıları program sonrası renkli karelerini sosyal medyadan paylaştı. İşte Survivor'dan gelen haberinin detayları…

SURVİVOR YARIŞMACILARI DÜĞÜNDE BİR ARAYA GELDİ! GÖZLER O İKİ İSMİ ARADI…

Survivor'da bu sezon yarışan ve gerek performansı ile gerekse bazı aşk iddiaları ile gündemdeki yerini alan Sercan Yıldırım geçtiğimiz akşam erkek kardeşinin düğününden karelerle sosyal medyada konuşulan isim oldu. Takım arkadaşlarının da yalnız bırakmadığı futbolcu isim sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşımında bulundu.

Son dakika haberler! Survivor yarışmacıları düğünde bir araya geldi! Gözler Sercan'a en yakın iki ismi aradı...

ERSİN VE ELİF GELMEDİ!

Yarışma sırasındaki yakınlıkları ile göze çarpan iki ünlü isim Ersin Korkut ve Elif Yıldırım, 'ın kardeşi Tezcan Yıldırım'ın düğününde yer almayınca sosyal medya takipçileri iki ismin neden gelmediğini merak etti.

Son dakika haberler! Survivor yarışmacıları düğünde bir araya geldi! Gözler Sercan'a en yakın iki ismi aradı...

ise Mert Öcal, Aşkım Burçe, Aycan Yanaç, Yunus Emre Özden ve Yasin Obuz'un bulunduğu fotoğrafları sosyal medya hesabından peş peşe gerçekleştirirken fotoğrafın altına "Kardeşlerim gelmiş" notunu düştü.

Son dakika haberler! Survivor yarışmacıları düğünde bir araya geldi! Gözler Sercan'a en yakın iki ismi aradı...

TATİLDELER…

'da bu sezon ünlüler takımında bulunan ve 'a yakınlığıyla bilinen Ersin Korkut ve Elif Gören düğünde yer almadı. Sercan Yıldırım'la yarışma boyunca çok iyi anlaşan ikilinin katılamama nedeninin ise Marmaris'te tatilde olmalarından kaynaklı olduğu öğrenildi.

Son dakika haberler! Survivor yarışmacıları düğünde bir araya geldi! Gözler Sercan'a en yakın iki ismi aradı...

Yarışma boyunca performansı ile dikkatleri üzerine çeken adeta unutulmaz isimler arasına girmiş ve sezon boyunca adından en çok söz ettiren yarışmacı olmuştu.

Son dakika haberler! Survivor yarışmacıları düğünde bir araya geldi! Gözler Sercan'a en yakın iki ismi aradı...

( yarışmacılarından Yasin Obuz, Yunus Emre ve Mert Öcal)

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Survivor ünlüler takımı mutlu günde arkadaşlarını yalnız bırakmadı! Gözler Sercan'a en yakın olan o iki ismi aradı...
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