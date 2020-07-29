Ünlü yapımcı Raci Şaşmaz’ı dolandıran çeteye darbe!

Deli yürek, Ekmek Teknesi, Eşref Saati, Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi kült dizilerin yapımcısı Raci Şaşmaz'ı yüz milyonlarca lira dolandıran Fikirtepe Çetesi'yle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

YÜZ MİLYONLARCA DOLANDIRILDI

Edinilen bilgiye göre, Raci Şaşmaz birikimini değerlendirmek için güvendiği kişi tarafından kandırıldı. Bu süreçte imzası dahi taklit edilen ve sahte çek senetler tanzim edilen Şaşmaz, kısa sürede dolandırıcılık çetesinin büyük bir kurbanı oldu ve 100 milyon lira dolandırılıp 200 milyon liranın üzerinde borca sürüklendi.

KAYITLARI YOK ETTİLER AMA…

Şaşmaz'ın gerçekleri anlaması üzerine tüm şirket kayıtlarını yok eden çete, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ardından İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakayı ele verdi.

Kadıköy Fikirtepe'de kentsel dönüşüm adı altında milyonlarca liralık vurgun yaparak 250'nin üzerinde vatandaşı mağdur eden çete üyelerinin sildiği mailler ortaya çıkarıldı. Bu maillerde, çete üyelerinin dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin açıkça yazışmalar yaptıkları saptandı. Geçtiğimiz günlerde ise çeteye operasyon düzenlendi, 25 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

ÖRGÜT KURMA VE DOLANDIRICILIK

Buradaki sorgu işlemleri tamamlanan 10 şüpheli 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarından tutuklanmaları talebiyle İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.

KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ…

Tutuklama talebinde, şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren; mağdur beyanları, bilirkişi raporları, şirket içi mail yazışmaları, şirket banka hesaplarına ilişkin kayıtlar, elden ödemelere ilişkin kayıtlar, mağdurlar ile yapılan gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri vs. delillerin bulunduğu kaydedildi.

7 TUTUKLAMA

Hakimlikçe, Kürşat Coşkun Ufuk, Burcu Gülhan, Fatih Varilci, Sercan Çadırcı, Yasin Oğuz Ufuk, Ali Mert Dingil, Dursun Güven atılı suçlar kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler Merve B., Refik Hakan U., Halil K. Ve Leyla T. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.