6 yıllık ilişkide mutlu son! Gupse Özay ile Barış Arduç evlendi

Altı yıldır birlikte olan Gupse Özay ile Barış Arduç, evlilik kararı aldı. İkili, dün İzmir'in Çeşme ilçesinde nikah masasına oturdu. Eylül gibi evlenmeyi planlayan Özay-Arduç çifti, salgın nedeniyle nikahlarını öne çekti. Nikahta şahitler ve belediye başkanı dahil olmak üzere beş kişi vardı. Çift, düğünü ise salgın bittikten sonra yapmayı düşünüyor.







O ANLAR UNUTULMASIN



Sosyetik iş kadını Mine Kalpakçıoğlu, tatili için Bodrum'u seçenler arasındaydı. Sezai Taşkent'ten olan oğlu Kaan Taşkent ile Türkbükü'nde su kayağı yapan Kalpakçıoğlu, bu anların bol bol fotoğraf ve videosunu çekerek ölümsüzleştirdi.



UYARILI ERKEN KUTLAMA



Şarkıcı Deha Bilimlier, önceki gece Bodrum'daki Sarmaşık Restaurant'da sahneye çıktı. Bilimlier, repertuvarında yer verdiği pop ve arabesk şarkılarla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Kendisini dinlemeye giden misafirlerinin bayramını kutlayan Bilimlier, "Bayramda sosyal mesafeye çok dikkat edecek bir şekilde büyüklerimizin bayramını kutlamaya özen gösterelim" dedi.







ESKİ MANKENİN YENİ AŞKI



Eski manken Didem Taslan, önceki gün Bodrum'da görüntülendi. Taslan, uzun bir aradan sonra ilk kez yeni sevgilisi Örfi Bilgin ile objektiflere takıldı. Denizde samimi görüntüler sergileyen ikili, kimseye aldırış etmedi. Çifte, Işın Karaca'nın eski eşi Tuğrul Odabaş da eşlik etti.



GURME ETKİNLİK SERİSİ



İstanbul'un en ünlü şefleri, yenilikçi menüleriyle bu yaz Bodrum'da olacak. Swissotel Resort Bodrum Beach, İstanbul'un ünlü otelleri Fairmont Quasar Istanbul, Raffles Hotel ve Swissôtel The Bosphorus'un en beğenilen lezzetlerini misafirlerine sunacak. Otel, ilk olarak Fairmont Quasar Istanbul Aila Restaurant ekibini 31 Temmuz–3 Ağustos'ta ağırlayacak.



BONOMO'DAN PANDEMİ SONRASI İLK KONSER



Alternatif müziğin sevilen ismi Can Bonomo, pandemi nedeniyle ara verdiği canlı performanslarına 7 Ağustos Bodrum Antik Tiyatro ve 8 Ağustos Çeşme Açıkhava'da Kerki Solfej yaz konserleri kapsamında tekrar başlıyor. Bonomo, yeni şarkısı 'Güneş'i de ilk defa sahnede söyleyecek.



DAVRAN BAYRAMDA SAHNEDE



Alaçatı'nın sevilen mekanlarından Meftun Alaçatı, Kurban Bayramı'nda da tatilcileri eğlendirecek. Mehmet Davran'ın işletmeciliğini yaptığı mekanda, arife günü dahil tüm bayram boyunca Mert Davran sahneye çıkacak. Öte yandan mekanda pazar akşamları arabesk konsepti de devam edecek.



YUNAN MÜZİKLERİYLE EĞLENDİLER



Gaya-Alpay Başaran, Ercan-Jale İşal, Fikret- Berna Özdemir gibi tanınmış isimler, Türkbükü'ndeki Garo's Restaurant'da sahneye çıkan Kosta&Tuba'yı dinledi. Yunan-Türk müziğini harmanlayan Kosta&Tuba, misafirleri eğlendirdi.



USTA DJ'LER TATİLCİLERİ COŞTURACAK



Alaçatı'da yer alan, Serkan Koca'nın işletmeciliğini yaptığı Hammam'da bayram boyunca usta DJ'ler kabine geçerek konukları eğlendirecek. Alaçatı lezzetlerinden oluşan mutfağı ve bahçesi ile en sevilen mekanlardan biri olan Hammam'ın DJ'leri, en popüler şarkıları çalarak misafirlere keyifli anlar yaşatacak.