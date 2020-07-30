Bebek’te büyük panik

MANKEN sevgilisi Günay Musayeva ile geçtiğimiz Mart'ta karakolluk olan, sonrasında barışan Taha Tatlıcı, önceki gece Bebek Otel'de iki kadınla yakalandı. Tatlıcı, akşam saatlerinde geldiği mekandan gece 03.00'te ayrıldı. Görevlilerden dışarıyı kontrol etmesini isteyen iş adamı, flaşların patlaması ile şoke oldu. Gaza basıp oradan uzaklaşan Tatlıcı, soluğu Etiler'de bir markette aldı. Su aldıktan sonra tekrar aracına binen iş adamı, muhabirlerden kaçmak için bu kez ters yöne giderek oradan uzaklaştı. Tatlıcı'nın yaşadığı panik, yanındaki kızların rahatlığı gözden kaçmadı.