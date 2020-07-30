Haberler Günaydın Haberleri Sinan Akçıl'a ‘kilo aldın’ diyenlere videolu cevap! Sosyal medyadan paylaştı…

'a ‘kilo aldın’ diyenlere videolu cevap! Sosyal medyadan paylaştı…

İkinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çift Burcu Kırat ile şarkıcı tatil sezonunu açtı. Çeşme'de görüntülenen Akçıl ile Kıratlı, denizin tadını çıkardı. Sinan Akçıl’ın, pandemi sürecinde sporu aksattığı, kilo aldığı haberleri ise magazin gündeminde çok konuşuldu. Sosyal medyayı aktif kullanan yakışıklı şarkıcı yaptığı paylaşımlarla kilo aldığına dair çıkan haberlere adeta tokat gibi yanıt verdi. İşte Sinan Akçıl’ın sosyal medyada çok konuşulan o paylaşımı ve fit hali…

Giriş Tarihi: 30.7.2020 15:49 Son Güncelleme: 30.7.2020 16:17 ABONE OL
Sinan Akçıl'a ‘kilo aldın’ diyenlere tokat gibi cevap! Sosyal medyadan paylaştı…

Daha önce Amsterdam'da evlenip kısa süre sonra boşanan ve tekrar birliktelik yaşamaya başlayan , çifti, evlenmeyi düşündüklerini ancak bu sefer yurt dışında değil, yurt içinde evleneceklerini dile getirmişti.

Sinan Akçıl'a ‘kilo aldın’ diyenlere tokat gibi cevap! Sosyal medyadan paylaştı…

Burcu Kırat ile şarkıcı tatil sezonunu açtı. Çeşme'de görüntülenen Akçıl ile Kıratlı, denizin tadını çıkardı.

Sinan Akçıl'a ‘kilo aldın’ diyenlere tokat gibi cevap! Sosyal medyadan paylaştı…

'ın, pandemi sürecinde sporu aksattığı, kilo aldığı haberleri ise magazin gündeminde çok konuşuldu.

Sinan Akçıl'dan flaş 'vücudum formda' paylaşımı | Video

Sinan Akçıl'a ‘kilo aldın’ diyenlere tokat gibi cevap! Sosyal medyadan paylaştı…

Sosyal medyayı aktif kullanan yakışıklı şarkıcı yaptığı paylaşımlarla kilo aldığına dair çıkan haberlere adeta tokat gibi yanıt verdi.

Sinan Akçıl'a ‘kilo aldın’ diyenlere tokat gibi cevap! Sosyal medyadan paylaştı…

İşte 'ın sosyal medyada çok konuşulan o paylaşımı ve fit hali…

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Sinan Akçıl'a ‘kilo aldın’ diyenlere videolu cevap! Sosyal medyadan paylaştı…
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