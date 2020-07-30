Sinan Akçıl'a ‘kilo aldın’ diyenlere videolu cevap! Sosyal medyadan paylaştı…

Daha önce Amsterdam'da evlenip kısa süre sonra boşanan ve tekrar birliktelik yaşamaya başlayan Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı çifti, evlenmeyi düşündüklerini ancak bu sefer yurt dışında değil, yurt içinde evleneceklerini dile getirmişti.
Burcu Kırat ile şarkıcı Sinan Akçıl tatil sezonunu açtı. Çeşme'de görüntülenen Akçıl ile Kıratlı, denizin tadını çıkardı.
Sinan Akçıl'ın, pandemi sürecinde sporu aksattığı, kilo aldığı haberleri ise magazin gündeminde çok konuşuldu.
Sinan Akçıl'dan flaş 'vücudum formda' paylaşımı | Video
Sosyal medyayı aktif kullanan yakışıklı şarkıcı yaptığı paylaşımlarla kilo aldığına dair çıkan haberlere adeta tokat gibi yanıt verdi.