Ünlü güzel Sultan Sarohan rolüne kendini fena kaptırdı! Doktor sevgilisini tehdit etti...

'MECBURİYETTEN GÖRÜŞTÜM'

Karatutlu'nun şikâyeti ardından savcılık yürüttüğü soruşturma kapsamında Sultan Sarohan'ın ifadesine başvurdu. Genç kadın verdiği ifadesinde Yunus Emre Karatutlu'yu dolgu ve botoks yaptırmak için gittiği klinikte tanıştığını Karatutlu'nun kendisine duygusal yaklaştığını ancak kabul etmediğini anlattı. Daha sonra annesinin klinikte indirim olduğu için dolgu yaptırmaya gittiğinde genç doktorun annesi ile özellikle ilgilendiğini, hatta dolgudan ücret almadığını, bu nedenle tekrar mecburi görüşmeye başladığını, doktor arkadaşının evine gittiğinde kişisel bilgilerini telefondan aldığını söyledi. Karatutlu'nun kişisel bilgilerini aldığından dolayı kızdığını söyleyen genç kadın genç doktorun kendisine, 'Sen eskortsun başkalarının paralarını bedenini satarak alıyorsun, beni kandırıyorsun ben senin tezgâhına düşmem' şeklinde konuştuğunu söyledi.