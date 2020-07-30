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Ünlü güzel rolüne kendini fena kaptırdı! sevgilisini etti...

yayınlanan 'SıfırBir' dizisinde rol alan ünlü güzel , estetik yaptırmak için gittiği doktora ağır hakaretler ve dövdüreceği yönünde tehditler savurduğu gerekçesiyle 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 30.7.2020 12:23 Son Güncelleme: 30.7.2020 13:18 ABONE OL
Ünlü güzel Sultan Sarohan rolüne kendini fena kaptırdı! Doktor sevgilisini tehdit etti...

nternette yayınlanan 'SıfırBir' dizisinde aldığı rolü üzerinden atamayan ünlü güzel estetik yaptırdığı doktora hakaret ve tehditler savurunca mahkemelik oldu. Olay İstanbul'da meydana geldi. Estetik yaptırmak isteyen Sarohan, Instagram'dan Yunus Emre Karatutlu'nun estetik doktoru olarak çalıştığı kliniğe mesaj attı. Estetik yaptırmak için kliniğe gelen Sultan Sarohan ile Yunus Emre Karatutlu sevgili olmaya başladı.

"BENİ KULLANIYORSUN, GÖRÜŞMEYELİM"

İkili ilerleyen zamanlarda anlaşamadıkları gerekçesiyle ilişkilerini sonlandırdı. Ancak genç kadın tekrar estetik merkezinin sosyal medya hesabına yazarak annesine estetik yaptırmak istediğini söyleyince çift tekrar görüşmeye başladı. İkilinin görüşme sırasında iddiaya göre genç kız arkadaşına kendisini kullandığını, bu nedenle bir daha görüşmek istemediğini belirten mesaj gönderdi.

Ünlü güzel Sultan Sarohan rolüne kendini fena kaptırdı! Doktor sevgilisini tehdit etti...

HAKARET VE TEHDİT İÇERİKLİ MESAJLAR GÖNDERDİ

Aldığı mesajla öfkelenen genç kadın ise küfürler savurarak 'takıntılı ruh hastası' şeklinde mesaj gönderdi. Öfkesine hakim olamayan Sarohan birde genç doktordan şikayetçi olup şikayet dilekçesini çalıştığı kliniğe gönderdi. Yunus Emre Karatutlu aldığı ve hakaret içerikli mesajların ardından savcılığa başvurarak eski sevgilisi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ünlü güzel Sultan Sarohan rolüne kendini fena kaptırdı! Doktor sevgilisini tehdit etti...

'MECBURİYETTEN GÖRÜŞTÜM'

Karatutlu'nun şikâyeti ardından savcılık yürüttüğü soruşturma kapsamında 'ın ifadesine başvurdu. Genç kadın verdiği ifadesinde Yunus Emre Karatutlu'yu dolgu ve botoks yaptırmak için gittiği klinikte tanıştığını Karatutlu'nun kendisine duygusal yaklaştığını ancak kabul etmediğini anlattı. Daha sonra annesinin klinikte indirim olduğu için dolgu yaptırmaya gittiğinde genç doktorun annesi ile özellikle ilgilendiğini, hatta dolgudan ücret almadığını, bu nedenle tekrar mecburi görüşmeye başladığını, arkadaşının evine gittiğinde kişisel bilgilerini telefondan aldığını söyledi. Karatutlu'nun kişisel bilgilerini aldığından dolayı kızdığını söyleyen genç kadın genç doktorun kendisine, 'Sen eskortsun başkalarının paralarını bedenini satarak alıyorsun, beni kandırıyorsun ben senin tezgâhına düşmem' şeklinde konuştuğunu söyledi.

Ünlü güzel Sultan Sarohan rolüne kendini fena kaptırdı! Doktor sevgilisini tehdit etti...

4 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda alınan ifadeler ve sunulan belgelerin örtüştüğünden dolayı hakkında 'Hakaret' ve '' suçları kapsamında 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Genç kadın ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.

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Ünlü güzel Sultan Sarohan rolüne kendini fena kaptırdı! Doktor sevgilisini tehdit etti...
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