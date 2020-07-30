Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 30 Temmuz 2020 Perşembe - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 30 Temmuz 2020 Perşembe günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 30 Temmuz 2020 Perşembe burç yorumlarınızda ne var?
Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "İlişkinze Yön Verebilecek Küçük Tüyolar" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.
Astrogündem: Dünyada eş zamanlı bir şekilde kolluk kuvvetleri konuşulmaya başlanırken, dünya çapında yapılan protestoların önü alınamayabilir. Merkür – Jüpiter karşıtlığıyla birlikte liderlerin birbirine meydan okumalarına şahit olabiliriz. Kullanıma 7 Şubat 2007'de açılan ve mail ağının büyük bir payına sahip olan G-Mail siber saldırıya maruz kalabilir.
Koç: Bugün iş yerinde psikolojik olarak kendini yalnız hissedebilirsin. İlişkisi olan bir Koç burcuysan sevgilinin ailesi ile sorunlar yaşayabilirsin. Ancak sevgilin senden yan bir tavır takınması içsel olarak seni rahatlatıyor.
Boğa: İş arayışında olan bir Boğa burcuysan başvurduğun şirketlerden olumlu dönüt alabilirsin. Müjdeli haberi ailen ile paylaşıyorsun. Onlarda mutluluğuna ortak olabilir.
İkizler: Banka ile yoğun görüşmeler yapabilirsin. Kredi olanaklarını değerlendiriyorsun. Yeni bir araba için kredi çekebilirsin. Kendine bir ödeme planı oluşturuyorsun.
Yengeç: Sorumluluklarını ihmal etme potansiyeli taşıdığın bir gün olabilir. İş yerinde de bildiğini okuman bazı hataları beraberinde getiriyor. Kendini toparlamalısın.
Aslan: Uzun zamandır ailesini görmeyen bir Aslan burcuysan onları özleyebilirsin. İlk fırsat ile iş yerinden izin alığın onların yanına gitmek niyetindesin.
Başak: İlişkisi olamayan bir Başak burcuysan kriterlerini tekrar bir gözden geçirebilirsin. Fazla seçici olduğunun farkındasın. Bu bakış açını arkadaşlarına danıştıktan sonra değiştirmeye başlayabilirsin.
Terazi: İş yerinde fikir ayrılıkları yaşadığın ekip arkadaşın ile bugün asgari müşterekte bulaşabilirsin. Uzlaşmacı yönünü geliştirmek iş yerinde birçok işi kolaylamanı sağlıyor.
Akrep: Bugün patronların ile karşı karşıya gelmemeye özen göstermelisin. Eğer eğitim hayatı yarım kalmış bir Akrep burcuysan bir arkadaşının önerisi üzerine eğitimini tamamlamak isteyebilirsin.
Yay: İlişiklisi olan bir Yay burcuysan karşı tarafın üzerinde baskı kurmak isteyebilir. Bu davranış tek taraflı olarak ayrılık kararı almana neden olabilir.
Oğlak: Sabah işe gider gitmez dosyaları ve evrakları düzenlemek ile işe başlıyorsun. Ofisini tertipli tutmak diğer arkadaşlarında örnek teşkil ediyor. Elektronik bir eşyanın aniden bozulması seni gerginleştirebilir.
Kova: Çocukları olan bir Kova burcuysan çocukların için yaptığın fedakarlıkların onlara değer olduğunu görüyorsun. Çocukların sana bu konuda duygusal anlar yaşatabilir.
Balık: Mistik konular ile daha çok ilgilenmeye başlayabilirsin. Ruhunu rahatlamak için meditasyon öğrenmek isteyebilirsin. Konuyla ilgili bilgi bir arkadaşından bu konuda bilgili alabilirsin.
İLİŞKİNİZE YÖN VEREBİLECEK KÜÇÜK TÜYOLAR
Birçok kişinin ilişkiye başlarken aklına şu soru mutlaka takılır; İlk buluşmada ne yapılmalı? Nereye gidilmeli? Hangi Film İzlenmeli? Bunun gibi sorular akıllarda hatırı sayılır derecede meşguliyet ve kararsızlık yaratır. Bu sorunları gözünüzde büyütmeden şu küçük tüyoları hayata geçirmek, randevunun geri kalanını çok daha sağlıklı devam ettirme açısından sizlere avantaj sağlayacaktır.
Birlikte Film İzlemek Sanıldığından Daha Etkili
Tercihiniz romantik-komedi türünde olacak ise, bu tür karşınızdaki kişiye aşkın ölümsüzlüğünü hatırlatmak ve aranızdaki duygusal çekimi artırma bakımından fayda sağlayacak. Bu sayede duygusal bir yoğunluk aranızdaki samimiyeti güçlendirebilir. Yalnız seçtiğiniz filmin onun rahatsız olacağı öğeler içermediğinden emin olun! Kısacası filmi seçerken çok titiz olmalısınız.
Yakınlaşmak…
Güzel buluşmalar daima hoş sohbetlerle bezenmelidir. Güçlü bir ilişkinin temeli sağlıklı iletişimle atılır sonuçta. Karşınızdaki insanı daha iyi tanımak adına sohbet ederken hem kendi hayatınızdan hem de onun hayatından önemli noktaları dinlemek, duygusal anlamda aranızdaki çekimi arttıracaktır. Bu tarz duygusal konuşmalar aranızdaki güven bağının da sağlam bir şekilde bağlanmasını destekler. Sohbetleriniz esnasında ortak noktalarınız olduğunu keşfetmek sizi daha da mutlu edecektir.
İşler Yolunda Gitmezse
Gecenin üzücü geçme durumunu da her ihtimale karşı göz önünde bulundurmalısınız. Sonuçta her şey istediğiniz düzeyde ilerlemeyebilir. Birlikteyken ne kadar keyif alsanız da bir noktadan sonra istediğiniz tepkileri alamayabilirsiniz. Bu noktada sakin olmak ve gözlem yapmak en iyisi olacaktır. Ani tepkiler vermek ve öfkenize yenik düşmek aranızda oluşabilecek gerginlik katsayısın arttırır. Sağlıklı ilişkinin en önemli yapıtaşlarından birisinin de anlayış olduğunu unutmamak lazım.
Aranızdaki Gergin Ortamı Yok Etmenin Yolu;
Buluştuğunuz kişi ile konuştuğunuz sırada, iletişiminizde tıkanmalar ve istemeden de olsa gergin bir ortam oluşabilir. Bunun kokusunu aldığınız andan itibaren iletişiminizin yönünü değiştirmek sizin için zor olmamalı. Gönül bağınızın yıpranmaması adına gergin havayı bir an önce ortamınızdan çıkarmalısınız. Nasıl mı? Gülümsemek ve tatlı espriler yapmak gergin havayı ortadan kaldıracaktır. Bu sayede karşınızdaki kişinin mizacını daha iyi öğrenecek ve onunla rahatça sohbet edebileceksiniz. Her şey nasıl yaklaştığınıza bağlı. Bunu unutmayın…
.