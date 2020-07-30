Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 30 Temmuz 2020 Perşembe - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 30 Temmuz 2020 Perşembe günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 30 Temmuz 2020 Perşembe burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "İlişkinze Yön Verebilecek Küçük Tüyolar" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 30 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE - ASTROLOJİ

Astrogündem: Dünyada eş zamanlı bir şekilde kolluk kuvvetleri konuşulmaya başlanırken, dünya çapında yapılan protestoların önü alınamayabilir. Merkür – Jüpiter karşıtlığıyla birlikte liderlerin birbirine meydan okumalarına şahit olabiliriz. Kullanıma 7 Şubat 2007'de açılan ve mail ağının büyük bir payına sahip olan G-Mail siber saldırıya maruz kalabilir.

Koç: Bugün iş yerinde psikolojik olarak kendini yalnız hissedebilirsin. İlişkisi olan bir Koç burcuysan sevgilinin ailesi ile sorunlar yaşayabilirsin. Ancak sevgilin senden yan bir tavır takınması içsel olarak seni rahatlatıyor.

Boğa: İş arayışında olan bir Boğa burcuysan başvurduğun şirketlerden olumlu dönüt alabilirsin. Müjdeli haberi ailen ile paylaşıyorsun. Onlarda mutluluğuna ortak olabilir.

İkizler: Banka ile yoğun görüşmeler yapabilirsin. Kredi olanaklarını değerlendiriyorsun. Yeni bir araba için kredi çekebilirsin. Kendine bir ödeme planı oluşturuyorsun.

Yengeç: Sorumluluklarını ihmal etme potansiyeli taşıdığın bir gün olabilir. İş yerinde de bildiğini okuman bazı hataları beraberinde getiriyor. Kendini toparlamalısın.

Aslan: Uzun zamandır ailesini görmeyen bir Aslan burcuysan onları özleyebilirsin. İlk fırsat ile iş yerinden izin alığın onların yanına gitmek niyetindesin.

Başak: İlişkisi olamayan bir Başak burcuysan kriterlerini tekrar bir gözden geçirebilirsin. Fazla seçici olduğunun farkındasın. Bu bakış açını arkadaşlarına danıştıktan sonra değiştirmeye başlayabilirsin.