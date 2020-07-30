Yol yakınken ayrılalım

Oyuncu Vildan Atasever, geçtiğimiz yıl nişanlandığı Erkan Akdemir'le yollarını ayırdı. Evlenmeleri beklenen çift, fikir ayrılığı sebebiyle geçtiğimiz ay ilişkilerine son verdi. Atasever'in, yakınlarına "Sonunda üzülmemek için bu kararı başından vermem gerekiyor" dediği öğrenildi. Daha önce iki kez evlilik tecrübesi yaşamış olan oyuncu, üçüncü kez aynı sonu yaşamak istemediği için bu kez erken davrandı. 2001'de Taylan Kılıç'la evlenip 2007'de ayrılan Atasever, 2010 yılında hayatını birleştirdiği İsmail Hacıoğlu'ndan da 2015 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı.