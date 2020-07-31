Gupse Özay ile Barış Arduç mutluluğa evet dedi… Gupse Özay’ın beyaz elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı!

Gupse Özay, 6 yıldır aşk yaşadığı oyuncu Barış Arduç ile birkaç gün önce nikah masasına oturmuştu. Özay'ın, gelinlik yerine giydiği beyaz elbisesi çok merak edilmişti. Elbisesinin markası ve fiyatı ortaya çıktı.
Posta'nın haberine göre; 2014'te aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ile Barış Arduç geçen perşembe sürpriz bir kararla Çeşme'de nikah masasına oturmuş, sadece 2 şahidin huzurunda mutluluğa imza atmıştı.
Çift nikahtan sonra Lüce Otel'de Çeşme Belediye Başkanı Muharrem Ekrem Oran'ın da katıldığı küçük bir kutlama düzenledi. Kedileri Stilla ile köpekleri Mia ve Müdür de yanlarındaydı.
Gupse'nin nikahta gelinlik yerine giydiği beyaz elbisesi çok beğenilmiş, merak konusu olmuştu. Fiyatı 419 Euro (3440 TL).