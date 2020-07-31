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ile mutluluğa evet dedi… Gupse Özay’ın beyaz elbisesinin fiyatı !

6 yıldır birlikte olan ve , Çeşme’de kıyılan nikâhla evlendi. Barış Arduç ile Gupse Özya çifti, gelecek yıl düğün yapacaklarını söyledi. Arduç, Özay çifti, “Aile büyüklerimiz olmadan düğün de olmaz. Ama şu şartlarda onları kalabalık içine sokmak istemedik. O yüzden nikâhı önden hallettik, önümüzdeki yaz da düğün yaparız” dedi. Özay ise 2 günde karar verip evlendiklerini dile getirdi. Gupse Özay’ın nikahta yerine giydiği beyaz elbisesi çok beğenildi. İşte merak edenler için Gupse Özay’ın nikahta giydiği beyaz elbisenin dudak uçuklatan fiyatı…

Giriş Tarihi: 31.7.2020 12:03 Son Güncelleme: 31.7.2020 12:05 ABONE OL
Gupse Özay ile Barış Arduç mutluluğa evet dedi… Gupse Özay’ın beyaz elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı!

, 6 yıldır aşk yaşadığı oyuncu ile birkaç gün önce masasına oturmuştu. Özay'ın, yerine giydiği beyaz elbisesi çok merak edilmişti. Elbisesinin markası ve fiyatı ortaya çıktı.

Gupse Özay ile Barış Arduç mutluluğa evet dedi… Gupse Özay’ın beyaz elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı!

Posta'nın haberine göre; 2014'te aşk yaşamaya başlayan ile geçen perşembe sürpriz bir kararla Çeşme'de masasına oturmuş, sadece 2 şahidin huzurunda mutluluğa imza atmıştı.

Gupse Özay ile Barış Arduç mutluluğa evet dedi… Gupse Özay’ın beyaz elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı!

Çift nikahtan sonra Lüce Otel'de Çeşme Belediye Başkanı Muharrem Ekrem Oran'ın da katıldığı küçük bir kutlama düzenledi. Kedileri Stilla ile köpekleri Mia ve Müdür de yanlarındaydı.

Gupse Özay ile Barış Arduç mutluluğa evet dedi… Gupse Özay’ın beyaz elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı!

Gupse'nin nikahta yerine giydiği beyaz elbisesi çok beğenilmiş, merak konusu olmuştu. Fiyatı 419 Euro (3440 TL).

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Gupse Özay ile Barış Arduç mutluluğa evet dedi… Gupse Özay’ın beyaz elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı!
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