Gupse Özay ile Barış Arduç mutluluğa evet dedi… Gupse Özay’ın beyaz elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı!

Gupse Özay, 6 yıldır aşk yaşadığı oyuncu Barış Arduç ile birkaç gün önce nikah masasına oturmuştu. Özay'ın, gelinlik yerine giydiği beyaz elbisesi çok merak edilmişti. Elbisesinin markası ve fiyatı ortaya çıktı.