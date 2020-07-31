SON DAKİKA | Kerem Tunçeri ile ilgili flaş iddia! Aslı Enver ve Kerem Tunçeri ayrılığını getiren mesajlar sonrası...

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| ile ilgili flaş iddia! ve Kerem Tunçeri ayrılığını getiren mesajlar sonrası...

Geçtiğimiz aylarda ile arasında aşk iddiaları çıkmış ancak sonrasında Kerem Tunçeri'nin sosyal medya üzerinden modellere ve fenomenlere attığı mesajlar ifşa edilmişti. Bu ifşaların ardından Aslı Enver'in ilişkiye sıcak bakmadığı ve red cevabı verdiği konuşulurken gelen haberine göre; Kerem Tunçeri'nin Aslı Enver'den vazgeçmediği iddia edildi. Enver ile tekrar görüşebilmek adına her yolu denediği konuşulurken ortaya atılan iddialar ise sosyal medyayı salladı. İşte son dakika haberinden ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 31.7.2020 14:00 Son Güncelleme: 31.7.2020 14:03 ABONE OL
SON DAKİKA | Kerem Tunçeri ile ilgili flaş iddia! Aslı Enver - Kerem Tunçeri ayrılığını getiren mesajlar sonrası...

Magazin gündemine bomba gibi düşen ve arasındaki aşk iddiaları bir süre konuşulmuş sonrasında ünlü basketbolcunun sosyal medyasından genç kadınlara attığı mesajlar ifşa olmuştu. Bu mesajların ardından ise Aslı Enver cephesi durumu noktalamış ve ilişkiyi kestiği iddia edilmişti. Ancak gelen haberine göre; Kerem Tunçeri'nin Aslı Enver'den vazgeçmediği ve tekrar görüşebilmek adına her yolu denediği ileri sürüldü.

KEREM TUNÇERİ BARIŞMAK İSTİYOR İDDİASI!

Takvim'in haberine göre; Bütün bunlara rağmen Kerem Tunçeri'nin Aslı Enver'den vazgeçemediği ve tekrar görüşebilmek için her yolu denediği kulislerde konuşuluyor.

İşte son dakika gelişmeleri...

SON DAKİKA | Kerem Tunçeri ile ilgili flaş iddia! Aslı Enver - Kerem Tunçeri ayrılığını getiren mesajlar sonrası...

Uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Murat Boz ile evlilik nedeniyle krizler yaşandığı iddia edilen ve sonunda ilişkisine noktayı koyan Enver, gönlünü çapkın basketbolcu 'ye kaptırdı. Ancak Aslı, ilişkisine bu kadar kısa sürede son vereceğini düşünmemişti...

NOKTALADI

Tunçeri'nin, bazı kadınlarla mesajlaşmasının ortaya çıkmasından sonra , Tunçeri ile görüşmeyi noktalamıştı.

ORTALIĞI KARIŞTIRAN MESAJLAR

İkilinin aşk yaşadıklarına dair haberler magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Ardından Tunçeri'nin 4 kadına attığı mesajlar ortalığı karıştırmıştı.

İFŞA EDİLDİ

Kerem Tunçeri'nin Aslı Enver ile ilişkisinin gün yüzüne çıkmasının ardından eski basketbolcunun sosyal medya üzerinden modellere ve fenomenlere attığı mesajlar ifşa edilmeye başlandı.

SON DAKİKA | Kerem Tunçeri ile ilgili flaş iddia! Aslı Enver - Kerem Tunçeri ayrılığını getiren mesajlar sonrası...

HER YOLU DENİYOR

Takvim'in haberine göre; Bütün bunlara rağmen 'nin 'den vazgeçemediği ve tekrar görüşebilmek için her yolu denediği kulislerde konuşuluyor.

KEREM TUNÇERİ ÇABALIYOR

Daha tanışma arifesinde araları açılan ikiliden Kerem Tunceri'nin ortak arkadaşları aracılığıyla görüşebilmek için çabaladığı öğrenildi.

YENİ BİR SAYFA

Aslı Enver'i yeniden görüşmeye ikna edebilmek için tüm yolları deneyen Tunçeri'nin yakın çevresi kendisinin hayatını düzene sokarak yeni bir sayfa açtığını söylüyor.

"BU İLİŞKİ SANA GÖRE DEĞİL"

Kerem Tunçeri'nin sosyal medya fenomenleri tarafından ifşa olan mesajları sonrası Aslı Enver bir aylık ilişkisini bitirme kararı almıştı.

ENGELLEDİ

Ayrılıkta Enver'in ailesinin "Bu ilişki sana göre değil" sözleri de etkili oldu. Aslı Enver, Kerem Tunçeri kendisine ulaşamasın diye de telefonda engel koydu.

İFŞA OLAN MESAJLAR AYRILIK GETİRDİ

Enver, Tunçeri'nin peş peşe çıkan ifşalarından sonra görüşmeyi bırakmıştı.

KEREM TUNÇERİ'DEN İDDİALARA TEPKİ

Tunçeri iddialara bu şekilde tepki göstermişti:

"Yazılı ve görsel basın ya da sosyal medya hesapları üzerinden adımı kullanarak manipülatif iddia ve paylaşımlarda bulunan, kamuoyunda gerçeğe aykırı algı oluşturacak şekilde içerik yayınlayan kişilere yönelik; vicdana ve iyi niyete en fazla ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde tüm haklarımı koruyacağımı, siber saldırılara izin vermeyeceğimi ve ilgililer hakkında soruşturma başlatılmasının yanı sıra manevi tazminat davaları açılması için gerekli başvuruların yapıldığını kamuoyuna saygı ile paylaşırım."

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SON DAKİKA | Kerem Tunçeri ile ilgili flaş iddia! Aslı Enver ve Kerem Tunçeri ayrılığını getiren mesajlar sonrası...
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