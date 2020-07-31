SON DAKİKA | Kerem Tunçeri ile ilgili flaş iddia! Aslı Enver ve Kerem Tunçeri ayrılığını getiren mesajlar sonrası...

Magazin gündemine bomba gibi düşen Aslı Enver ve Kerem Tunçeri arasındaki aşk iddiaları bir süre konuşulmuş sonrasında ünlü basketbolcunun sosyal medyasından genç kadınlara attığı mesajlar ifşa olmuştu. Bu mesajların ardından ise Aslı Enver cephesi durumu noktalamış ve ilişkiyi kestiği iddia edilmişti. Ancak gelen son dakika haberine göre; Kerem Tunçeri'nin Aslı Enver'den vazgeçmediği ve tekrar görüşebilmek adına her yolu denediği ileri sürüldü.

KEREM TUNÇERİ BARIŞMAK İSTİYOR İDDİASI!

Takvim'in haberine göre; Bütün bunlara rağmen Kerem Tunçeri'nin Aslı Enver'den vazgeçemediği ve tekrar görüşebilmek için her yolu denediği kulislerde konuşuluyor.

İşte son dakika gelişmeleri...