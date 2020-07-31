SON DAKİKA | Kerem Tunçeri ile ilgili flaş iddia! Aslı Enver ve Kerem Tunçeri ayrılığını getiren mesajlar sonrası...

Magazin gündemine bomba gibi düşen Aslı Enver ve Kerem Tunçeri arasındaki aşk iddiaları bir süre konuşulmuş sonrasında ünlü basketbolcunun sosyal medyasından genç kadınlara attığı mesajlar ifşa olmuştu. Bu mesajların ardından ise Aslı Enver cephesi durumu noktalamış ve ilişkiyi kestiği iddia edilmişti. Ancak gelen son dakika haberine göre; Kerem Tunçeri'nin Aslı Enver'den vazgeçmediği ve tekrar görüşebilmek adına her yolu denediği ileri sürüldü.
Takvim'in haberine göre; Bütün bunlara rağmen Kerem Tunçeri'nin Aslı Enver'den vazgeçemediği ve tekrar görüşebilmek için her yolu denediği kulislerde konuşuluyor.
İşte son dakika gelişmeleri...
Uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Murat Boz ile evlilik nedeniyle krizler yaşandığı iddia edilen ve sonunda ilişkisine noktayı koyan Enver, gönlünü çapkın basketbolcu Kerem Tunçeri'ye kaptırdı. Ancak Aslı, ilişkisine bu kadar kısa sürede son vereceğini düşünmemişti...
NOKTALADI
Tunçeri'nin, bazı kadınlarla mesajlaşmasının ortaya çıkmasından sonra Aslı Enver, Tunçeri ile görüşmeyi noktalamıştı.
ORTALIĞI KARIŞTIRAN MESAJLAR
İkilinin aşk yaşadıklarına dair haberler magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Ardından Tunçeri'nin 4 kadına attığı mesajlar ortalığı karıştırmıştı.
İFŞA EDİLDİ
Kerem Tunçeri'nin Aslı Enver ile ilişkisinin gün yüzüne çıkmasının ardından eski basketbolcunun sosyal medya üzerinden modellere ve fenomenlere attığı mesajlar ifşa edilmeye başlandı.
HER YOLU DENİYOR
Takvim'in haberine göre; Bütün bunlara rağmen Kerem Tunçeri'nin Aslı Enver'den vazgeçemediği ve tekrar görüşebilmek için her yolu denediği kulislerde konuşuluyor.
KEREM TUNÇERİ ÇABALIYOR
Daha tanışma arifesinde araları açılan ikiliden Kerem Tunceri'nin ortak arkadaşları aracılığıyla görüşebilmek için çabaladığı öğrenildi.
YENİ BİR SAYFA
Aslı Enver'i yeniden görüşmeye ikna edebilmek için tüm yolları deneyen Tunçeri'nin yakın çevresi kendisinin hayatını düzene sokarak yeni bir sayfa açtığını söylüyor.
"BU İLİŞKİ SANA GÖRE DEĞİL"
Kerem Tunçeri'nin sosyal medya fenomenleri tarafından ifşa olan mesajları sonrası Aslı Enver bir aylık ilişkisini bitirme kararı almıştı.
ENGELLEDİ
Ayrılıkta Enver'in ailesinin "Bu ilişki sana göre değil" sözleri de etkili oldu. Aslı Enver, Kerem Tunçeri kendisine ulaşamasın diye de telefonda engel koydu.
İFŞA OLAN MESAJLAR AYRILIK GETİRDİ
Enver, Tunçeri'nin peş peşe çıkan ifşalarından sonra görüşmeyi bırakmıştı.
KEREM TUNÇERİ'DEN İDDİALARA TEPKİ
Tunçeri iddialara bu şekilde tepki göstermişti:
"Yazılı ve görsel basın ya da sosyal medya hesapları üzerinden adımı kullanarak manipülatif iddia ve paylaşımlarda bulunan, kamuoyunda gerçeğe aykırı algı oluşturacak şekilde içerik yayınlayan kişilere yönelik; vicdana ve iyi niyete en fazla ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde tüm haklarımı koruyacağımı, siber saldırılara izin vermeyeceğimi ve ilgililer hakkında soruşturma başlatılmasının yanı sıra manevi tazminat davaları açılması için gerekli başvuruların yapıldığını kamuoyuna saygı ile paylaşırım."