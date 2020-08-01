Asılsız ithamlarla suçlandık tazminat davası açıyoruz

Ünlü oyuncu Müjde Ar'ın geçtiğimiz günlerde konserleri nedeniyle gürültü kirliliğine neden olduğu ve ruhsatsız faaliyet gösterdiği iddiasında bulunduğu Günay Restaurant, önceki gün bir basın açıklamasında bulundu. Açıklamada, Ar'ın haksız, hukuka aykırı ve TCK kapsamında suç teşkil eden saldırılarına maruz kalındığı belirtilerek şu sözlere yer verildi: "Sanata ve sanatçıya saygımız sonsuz olmakla birlikte bizleri asla doğru olmadığı halde ruhsatsız faaliyet göstermekle itham eden bir zihniyete saygı duymamız söz konusu değildir. Kendisi hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunduğumuzu ve ticari itibarımıza bilinçli ve kasıtlı olarak zarar vermeye yönelik eylemleri nedeniyle tazminat talepli dava açtığımızı belirtmek isteriz. Tüm yasal ruhsat ve izinlerimizin tam olmasına ve bu kapsamda faaliyet gösteriyor olmamıza rağmen bizleri uzun zamandır taciz ve rahatsız eden Müjde Ar, haksız taleplerine karşılık bulamayınca bu defa resmi makamları ve medyayı manipüle ederek işletmemize zarar verme yolunu seçmiştir. Bizleri asılsız ithamlarla suçlayarak haksız taleplerini kabul ettirmeye çalışan zihniyeti kınıyoruz."