Ufuk Bayraktar'tan son dakika haberi: Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar hakkında ikinci iddia geldi! Eşi ifşa etmişti, şimdi ise set çalışanları...

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'tan haberi: Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar hakkında ikinci iddia geldi! Eşi ifşa etmişti, şimdi ise set çalışanları...

Geçtiğimiz aylarda eşi tarafından aldatıldığında dair ifşa edilen hakkında gelişmesi yaşanıyor. Bu sefer de Dayı filminin çekimleri sırasında iki set çalışanı ünlü oyuncu tarafından tacize uğradığı ve tehdit edildiği iddia edildi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan "Ben fotoğraf değil bunu paylaşıyorum izninizle.." diyerek yaşadığı olayı dile getirdi. İşte Ufuk Bayraktar hakkındaki son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 1.8.2020 11:00 Son Güncelleme: 1.8.2020 11:00 ABONE OL
Magazin gündemine bomba gibi düşen son dakika haberi: Ufuk Bayraktar hakkında ikinci iddia! Eşi ifşa etmişti, şimdi ise set çalışanları...

Pek çok dizi ve filmde rol almış ünlü oyuncu için geçtiğimiz aylarda eşi tarafından aldatıldığı mesajlar ile ifşa edilmişti. Sessizliğini koruyan oyuncu hakkında bir haberi daha geldi. Bu sefer de Dayı isimli sinema filminin setinde makyöz ve kuaför , ünlü oyuncu tarafından fiziksel ve sözlü tacize uğradıklarını ve tehdit edildiklerini iddia etti. Sosyal medya hesabından da paylaşım yapıp açıklama yapan Alev Ünal Nayir yaşadıklarını anlattı.

UFUK BAYRAKTAR HAKKINDA ŞOKE EDEN TACİZ VE TEHDİT İDDİASI!

Ufuk Bayraktar hakkında son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken bu sefer de taciz ve tehdit iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Set çalışanları ünlü oyuncu hakkında flaş iddialarda bulundu.

İşte o iddialar...

Magazin gündemine bomba gibi düşen son dakika haberi: Ufuk Bayraktar hakkında ikinci iddia! Eşi ifşa etmişti, şimdi ise set çalışanları...

Kamuoyunun Dikkatine

Yönetmenliğini Uğur Bayraktar'ın, başrolünü ise kardeşi 'ın üstlendiği 'Dayı' isimli sinema filmi setinde kabul edilemez olaylar yaşanmıştır. Çekimleri Adana'da devam etmekte olan sette makyöz ve kuaför , oyuncu Ufuk Bayraktar tarafından fiziksel ve sözlü tacize uğramış, tehdit edilmiştir.

Magazin gündemine bomba gibi düşen son dakika haberi: Ufuk Bayraktar hakkında ikinci iddia! Eşi ifşa etmişti, şimdi ise set çalışanları...

Hukuki işlemlerin başlatılmış olduğu sürecin takipçisi olacağımızı, meslektaşlarımız ve 'ın yanında olduğumuzu kamuoyuna bildiririz.

Setlerde yaşanan taciz ve mobbing olaylarını kınıyor, tüm sektör bileşenlerini dayanışmaya çağırıyoruz."

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Ufuk Bayraktar'tan son dakika haberi: Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar hakkında ikinci iddia geldi! Eşi ifşa etmişti, şimdi ise set çalışanları...
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