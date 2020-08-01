Ufuk Bayraktar'tan son dakika haberi: Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar hakkında ikinci iddia geldi! Eşi ifşa etmişti, şimdi ise set çalışanları...

Pek çok dizi ve filmde rol almış ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar için geçtiğimiz aylarda eşi tarafından aldatıldığı mesajlar ile ifşa edilmişti. Sessizliğini koruyan oyuncu hakkında bir son dakika haberi daha geldi. Bu sefer de Dayı isimli sinema filminin setinde makyöz Alev Ünal Nayir ve kuaför Metin Tektaş, ünlü oyuncu tarafından fiziksel ve sözlü tacize uğradıklarını ve tehdit edildiklerini iddia etti. Sosyal medya hesabından da paylaşım yapıp açıklama yapan Alev Ünal Nayir yaşadıklarını anlattı.
Ufuk Bayraktar hakkında son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken bu sefer de taciz ve tehdit iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Set çalışanları ünlü oyuncu hakkında flaş iddialarda bulundu.
İşte o iddialar...
Kamuoyunun Dikkatine
Yönetmenliğini Uğur Bayraktar'ın, başrolünü ise kardeşi Ufuk Bayraktar'ın üstlendiği 'Dayı' isimli sinema filmi setinde kabul edilemez olaylar yaşanmıştır. Çekimleri Adana'da devam etmekte olan sette makyöz Alev Ünal Nayir ve kuaför Metin Tektaş, oyuncu Ufuk Bayraktar tarafından fiziksel ve sözlü tacize uğramış, tehdit edilmiştir.
Hukuki işlemlerin başlatılmış olduğu sürecin takipçisi olacağımızı, meslektaşlarımız Alev Ünal Nayir ve Metin Tektaş'ın yanında olduğumuzu kamuoyuna bildiririz.
Setlerde yaşanan taciz ve mobbing olaylarını kınıyor, tüm sektör bileşenlerini dayanışmaya çağırıyoruz."