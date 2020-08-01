Ufuk Bayraktar'tan son dakika haberi: Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar hakkında ikinci iddia geldi! Eşi ifşa etmişti, şimdi ise set çalışanları...

Pek çok dizi ve filmde rol almış ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar için geçtiğimiz aylarda eşi tarafından aldatıldığı mesajlar ile ifşa edilmişti. Sessizliğini koruyan oyuncu hakkında bir son dakika haberi daha geldi. Bu sefer de Dayı isimli sinema filminin setinde makyöz Alev Ünal Nayir ve kuaför Metin Tektaş, ünlü oyuncu tarafından fiziksel ve sözlü tacize uğradıklarını ve tehdit edildiklerini iddia etti. Sosyal medya hesabından da paylaşım yapıp açıklama yapan Alev Ünal Nayir yaşadıklarını anlattı.

UFUK BAYRAKTAR HAKKINDA ŞOKE EDEN TACİZ VE TEHDİT İDDİASI!

Ufuk Bayraktar hakkında son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken bu sefer de taciz ve tehdit iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Set çalışanları ünlü oyuncu hakkında flaş iddialarda bulundu.

İşte o iddialar...